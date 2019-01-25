Galaxy S10'u Yılın Telefonu Yapacak İşlemci: Exynos 9820

Samsung, Galaxy S10'nun neden yılın en iddialı telefonlarından biri olacağı sorusuna yanıt vermek için Exynos 9820 işlemcisinin bazı yeteneklerinden bahsetti.

Samsung’un en yeni amiral gemisi olacak Galaxy S10, Birleşik Devletler gibi bazı pazarlarda Snapdragon 855 işlemcisi ile piyasaya sürülecek. Ancak Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında Exynos 9820 işlemcili versiyon satışa sunulacak. Samsung, Exynos 9820’li sürümü kullanacak müşterilerinin neden heyecanlanması gerektiği konusunda bir takım bilgiler paylaştı.

Samsung, Exynos 9820’de bulunan sinir işleme birimine (NPU) büyük önem veriyor. Zira bu NPU, Samsung’un yapay zeka konusundaki yeteneklerini 7 kata kadar artırıyor. Yapay zeka yeteneklerinin artması ise fotoğraf kalitesinden pil ömrüne kadar pek çok konuda iyileştirmeler gerçekleşeceği anlamına geliyor. Artırılmış gerçeklik ve yapay zeka uygulamalarının gelişiminden iyi bahsetmeye bile gerek yok.

Samsung, Exynos 9820’nin tek çekirdek performansında %20’ye varan iyileştirmeler gerçekleşeceğini zaten duyurmuştu. Ancak şirketten yapılan son açıklamada Exynos 9820’nin masaüstü performansına yakın bir deneyim sunacak kadar güçlü olduğundan bahsedildi.. Bu açıklamanın tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz ancak DeX’in masaüstü bilgisayara yakın işlevlere ve performansa sahip olması ile ilgili olabilir.

Exynos 9820, Akıllı Görev Yöneticisi sayesinde verimlilik ile performans dengesini çok iyi sağlıyor. İşlemci, bir kamera sensörünü destekliyor ki Galaxy S10+ modelinin çift ön kamera ve üç arka kamera ile toplam beş kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca Exynos 9820, bünyesinde bulunan yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISP) sayesinde daha net, daha canlı ve daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini mümkün kılacak.

Samsung’un yeni amiral gemisi işlemcisi, 10-bit HEVC çözücü sayesinde 8K video işleme ve sıkıştırma özelliği sunuyor. Üstelik bu çözücü, yüksek çözünürlüklü video dosyalarını oldukça küçük dosya boyutlarına sıkıştırabildiği için depolama alanından ciddi şekilde tasarruf ediyor. Bununla birlikte işlemci, HDR10+ ve 4K UHD ekran desteği ile muhteşem bir kullanıcı deneyimi sunabilir. Yine de Galaxy S10’un 4K ekrana sahip olması beklenmiyor.

Exynos 9820, üst düzey veri güvenliği sağlamak adına veri şifreleme için kopyalanamaz anahtarlar oluşturma yeteneğine sahip. Galaxy S10’un dahili bir kripto para cüzdanına sahip olabileceğine dair söylentiler de işlemcinin bu üstün güvenlik yeteneklerine dayanıyor. Samsung’un Exynos 9820 işlemcisinin yeteneklerinden faydalanarak ne gibi yeni özellikler getireceğini 20 Şubat’taki Galaxy S10 lansmanında göreceğiz.