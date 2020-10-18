Samsung'un önümüzdeki yıllarda çıkaracağı bir işlemci olan Exynos 9925, Ice Universe'e göre AMD grafik birimine sahip olabilir. Samsung, geçtiğimiz sene AMD'yle bir anlaşma yaparak RDNA mimarisini kullanma izni almıştı.

Samsung'un Exynos işlemcileri, Snapdragon işlemcilerine göre daha az performans vermesiyle eleştirilse de bu işlemciler Samsung için fazlasıyla önem taşıyorlar. Çünkü Exynos işlemcileri, Samsung'un üçüncü parti işlemci üreticilerine olan bağlılığını azaltmakla birlikte Qualcomm'la rekabet etmesini de sağlıyor.

Samsung da kullanıcılarına daha iyi performans sunmak ve bu rekabeti eşit düzeye getirmek için işlemcilerini geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan ve paylaşılan son bilgilere göreyse Exynos 9925 işlemcisiyle birlikte Samsung, sonunda hedefine ulaşacak gibi duruyor.

Samsung, gelecekte AMD grafik birimine sahip işlemciler sunacak:

Daha önce pek çok kez paylaştığı bilgilerine yer verdiğimiz ve bilgileri oldukça tutarlı olan Ice Universe, Samsung'un Exynos 9925 işlemcisi hakkında yeni bir bilgi paylaştı. Ice Universe, Samsung'un geliştirdiği son model işlemcisinin güçlü bir AMD grafik birimine sahip bir işlemci olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Samsung ve AMD, birkaç yılı kapsayan bir anlama yapmıştı. Bu anlaşma kapsamında Güney Koreli teknoloji devi, RDNA grafik mimarisini kullanabilecek ve bu mimariye kendi işlemcilerinde yer verebilecekti. Bu da Samsung'un Mali grafik çekirdeklerini kenara bırakarak daha güçlü işlemciler üretmesi anlamına geliyordu.

Samsung'un Exynos 9925 işlemcisinde AMD grafik birimine yer vereceği söylenmiş olsa da bu işlemcinin ne zaman piyasaya sürüleceği hâlâ net değil. Ancak daha önce AMD grafik işlemcilerini Exynos işlemcilerde ancak 2022 yılında kendini göstereceği söylenmişti. bu da yeni işlemciyi en erken 2021 yılının ikinci yarısında göreceğimiz anlamına geliyor.

Samsung, şu sıralar aynı zamanda 5 nm teknolojisiyle üretilen Exynos 2100 işlemcisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu işlemciler, şirketin 2021 yılında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi akıllı telefonlarında karşımıza çıkacak. Bazı öngörülere göreyse 2021 yılında Samsung, hâlâ Snapdragon düzeyinde performans sunamayacak.