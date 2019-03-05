Samsung’un Fortnite’ta Dağıtacağı IKONIK Kostümünün Tanıtımı

Epic Games ile işbirliği yapan Samsung, yeni Galaxy S10 serisi telefonlardan giriş yapan kullanıcılara özel olarak K-Pop grubu IKON kostümlerini bir video ile tanıttı.

Telefon üreticileri ile oyun firmaları zaman zaman ortak kampanyalar yürütüyor. Bu kampanyalardan birisi de Epic Games ile Samsung ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

Koreli telefon üreticisi, Fortnite oyununa yeni nesil Galaxy S10 serisi telefonlardan biriyle giriş yapanlara, Koreli pop grubu IKON’a ait bir kıyafet ve bir de dans/emoji veriyor. Ayrıca yeni bir de harita açılıyor.

Kozmetiklere erişim 8 Mart’ta başlayacak.

Kozmetikleri Nasıl Alabilirsiniz?

Galaxy cihazınıza Fortnite indirdikten sonra Fortnite bayrağını bulun ve dokunun. İndir’e ve sonrasında Aç’a basın.

Giriş yaptığınızda, mağaza sekmesine gidip IKONIK kozmetik setini alın.

Seti aldığınızda karşınıza fatura ekranı çıkacak. Bu ekran, gelecekteki olası satın alımlarınız için.

İşlem tamamlandığında Fortnite oyununa geri dönün. IKONIK set envanterinizde olacak.