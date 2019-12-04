Samsung, Galaxy A Serisine Android 10 Betası Yayınlamayacak

Samsung, bu sene içerisinde baştan aşağı yenilediği akıllı telefon serisi Galaxy A için yeni bir bilgi paylaştı. Şirket, Galaxy A serisi akıllı telefonları için herhangi bir Android 10 betası yayınlamayı planlamıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu sene içerisinde Galaxy A serisini baştan aşağı yenileyerek bu seriye daha gelişmiş modeller çıkarmaya karar vermişti. Şirket, Galaxy A serisi için piyasaya süreceği 2020 model akıllı telefonlar için de başlangıç tarihini 12 Aralık olarak belirtmişti. Yeni Galaxy A serisi akıllı telefonların tanıtılmasına günler kala Samsung, Kore merkezli topluluk forumunda yeni bir bilgi paylaştı.

Paylaşılan bilgiye göre Samsung Galaxy A serisinden bir akıllı telefona sahip olan kullanıcılar, herhangi bir şekilde Android 10 betası almayacaklar. Bu da kullanıcıların stabil Android 10 güncellemesini beklemeleri gerektiğini gösteriyor. Bu yılın başlarında Android 9 Pie işletim sisteminin beta sürümünü Galaxy A serisindeki 3 telefon için yayınlayan Samsung’un Android 10 betasını hiçbir Galaxy A cihazına yayınlamayacak olmasının nedeni bilinmiyor.

Samsung Galaxy A serisi, önümüzdeki senenin nisan ayında Android 10 güncellemesini alacak

Samsung Galaxy A serisinin Android 10’a uygun olan akıllı telefonlarına sahip olan kullanıcılarının herhangi bir beta güncellemesi almayacak olmaları onları üzebilir ancak bu durum, Galaxy A serisindeki telefonların Android 10 güncellemesini almayacağı anlamına gelmiyor. Güney Koreli şirket, Galaxy A serisindeki bazı telefonların Android 10’un stabil versiyonuna güncelleneceğinin garantisini bundan birkaç hafta önce vermişti.

Samsung, Galaxy A90, A80, A70, A60, A50 gibi modellerin Android 10 sürümüne uyumlu olduğunu belirtmişti ve güncellemenin de bu akıllı telefon modelleri için yayınlanabileceği düşünülüyor. Samsung Galaxy A serisi telefonların Android 10 güncellemesini ne zaman almaya başlayacağını da belirten şirket, güncelleme tarihini 2020’nin nisan ayı olarak belirtti.

Bu tarihin yanı sıra bazı kaynaklar çeşitli ülkelerde Samsung Galaxy A30 modeli akıllı telefonların Android 10 güncellemesini ocak ayında alabileceğini belirtiyor ancak bu bilgi şirket tarafından yayınlanmış resmi bir bilgi değil. Dolayısıyla Galaxy A30 sahiplerinin Android 10 güncellemesine ocak ayında sahip olması kesin değil.