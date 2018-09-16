Galaxy A Serisine Snapdragon 845'li Bir Cihaz Dahil Olabilir

Samsung, Snapdragon 845 işlemcili bir Galaxy A serisi cihazı üzerinde çalışıyor olabilir.

Çinli bir kaynağın ortaya attığı söylentiye göre Samsung, şirketin yalnızca amiral gemisi cihazlarında kullandığı, Qualcomm'un üst seviye işlemcisi Snapdragon 845'e sahip bir A serisi akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Bahsi geçen bu cihazın, gelecek ay tanıtılacak olan dört kameralı Galaxy A9 Star Pro olmadığı söylenmekte. Yüksek seviyeli bir işlemciye sahip bir Galaxy A cihazı, her yerde bulunamayacak olsa bile, akıllı telefon piyasasında orta ve premium segment arasındaki farkı şimdiye kadarki en düşük seviyeye indirmesini sağlayabilir.

Cihazın tüm dünyada satılmayacağı ihtimalinin var olmasının sebebi, Avrupa ve ABD gibi batı pazarlarında Galaxy S ve Galaxy Note gibi cihaz serilerinin zaten oldukça iyi satış rakamlarına ulaşıyor olması.

Samsung, agresif şekilde fiyatlandırılacak bu cihaz ile, düşük fiyatlı rekabet nedeniyle pastadan büyük bir pay alamadığı Çin ve Hindistan piyasalarında Xiaomi ve Huawei tarafından üretilen benzer cihazlarla mücadele edebilir.

Güney Koreli teknoloji devi, böyle bir cihazı bu yıl lanse etmeyerek Snapdragon 845'in indirime girme ihtimalinin bulunduğu 2019 ilk çeyreğine kadar bekleyebilir.