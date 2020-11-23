Samsung’un 2021’in başlarında piyasaya sürülmesi planlanan giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy A02 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak akıllı telefonun batarya boyutu ortaya çıktı.

Akıllı telefon sektörünün en büyüklerinden olan Samsung, farklı seviyelerde ürettiği sayısız akıllı telefon modeliyle müşterilerine çok sayıda alternatif sunuyor. Şirketin bu politikası bazen eleştirilse de çok daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlıyor. Şirket, son olarak yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Samsung’un yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy A02, şimdi de Latin Amerika’nın CPQD sertifikasında ortaya çıktı. Sertifikadan elde edilen bilgilere göre SM-A025M / DS model numarasına sahip Galaxy A02’de 5.000 mAh’lik bir batarya bulunacak. 4.800 mAh nominal kapasiteye sahip batarya, serinin önceki telefonu olan Galaxy A01’in bataryasından 2.000 mAh kadar daha fazla.

Samsung Galaxy A02’nin beklenen özellikleri neler?

Samsung’un giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy A02 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce Geekbench’te görünen akıllı telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 450 yonga setinden alacak. Bununla birlikte 3 GB RAM’e sahip olacağını öğrendiğimiz telefonun diğer özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Telefon hakkında çok net bilgiler olmasa da söylentilere göre 5,7 inçlik HD+ bir ekrana sahip olacağı konuşuluyor. 13 MP ana sensör ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere ikili arka kamera kurulumuyla gelmesi beklenen telefonun ön tarafında ise 8 MP’lik selfie kamerası yer alacak.

Bazı pazarlarda Galaxy M02 ismiyle çıkabilir

Samsung’un giriş seviyesi akıllı telefonu A02’nin bazı pazarlara Galaxy M02 ismiyle çıkması bekleniyor. 5.000 mAh’lik bataryasıyla şarja takmadan uzun süre kullanmayı vadeden akıllı telefonun önümüzdeki ay tanıtılıp 2021’in ilk aylarında satışa sunulması bekleniyor.