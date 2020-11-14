Samsung Galaxy A12 Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un giriş segmentine ait yeni telefonu Galaxy A12, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre Samsung Galaxy A12, gücünü MediaTek Helio P35 yonga setinden alacak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy A serisine ekleyeceği yeni üyesi Galaxy A12, Geekbench'te ortaya çıktı. Yakında zamanda piyasaya çıkacağı düşünülen cihazın bazı donanım özellikleri de böylelikle gün yüzüne çıkmış oldu.

Önceli Galaxy A11 ile arasında çok büyük farklılıklar olmayacağı söylentileri bulunan NFC sertifikalı Galaxy A12, Geekbench testinde tek çekirdekte 169, çoklu çekirdekte ise 1001 puan almayı başardı. Peki, giriş segmentinde yer alan cihazla ilgili ortaya çıkan diğer bilgiler neler?

Samsung Galaxy A12 hakkında bilinenler

(Samsung Galaxy A11)

Geekbench'te SM-A125F model numarasıyla ortaya çıkan Galaxy A12, 2,3 GHz saat hızına sahip MediaTek Helio P35 yonga setiyle gelecek. Telefon, işletim sistemi olarak ise Android 10 kullanacak. Ön tarafta LCD panel bulunan cihazın 3 GB RAM'e sahip olacağı ve depolama alanında ise 32 GB ve 64 GB seçeneklerinin olacağı düşünülüyor. Cihazın arka tarafında ise tıpkı önceli gibi 3 kamera bulunacak.

Telefonun arka tarafına konumlandırılacak olan bu kameraların çözünürlüklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın Galaxy A11 ile aynı kamera kurulumuna sahip olacağı düşünülüyor. Telefonun öncelinden ayrılacağı nokta ise batarya kapasitesinin büyüklüğü olacak.

Her ne kadar öncelinden daha büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı ifade edilse de cihazın bataryasının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ancak en azından bir fikir belirtmesi için Galaxy A11'in 4.000 mAh bataryaya ve 15 W şarj teknolojisine sahip olduğunu söyleyelim. Siyah, beyaz, kırmızı ve mavi renk seçeneklerine sahip olacak olan cihazla ilgili bilinenler şimdilik bundan ibaret. Ancak çıkış tarihi oldukça yakın olduğu tahmin edilen cihazla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.