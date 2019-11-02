Samsung'un yaklaşık 1 ay önce 'Galaxy A20'nin güncellenmiş versiyonu' olarak duyurduğu Samsung Galaxy A20s, nihayet Türkiye'de satışa sunuldu. Uygun fiyata Samsung marka akıllı telefon sahibi olmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alabilecek Galaxy A20s, giriş seviyesindeki telefonlarda bulunan özellikleriyle öne çıkıyor.

2019 yılında tanıttığı Galaxy S10 ve Galaxy Note10 amiral gemisi serilerinin yanı sıra Galaxy A serisini de güçlendiren Güney Koreli teknoloji devi, duyurduğu ürünleri sırasıyla yıl bitmeden diğer pazarlarda da satışa sunuyor. Yaklaşık 1 ay önce duyurulan ve ilk olarak birkaç Asya ülkesinde satışa sunulan Samsung Galaxy A20s, bugünden itibaren Türkiye'den de satın alınabilecek.

Giriş seviyesi bir akıllı telefon arayışındaysanız ya da bir telefona 2.000 TL'den daha az ödemek istiyorsanız Samsung Galaxy A20s'yi incelemenizde fayda var. Tasarım olarak Galaxy A20'ye oldukça benzeyen cihazın donanım özellikleri ile günümüze uyarlanmış. Gelin bu cihazın özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy A20s'nin özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, HD+, çentikli TFT ekran

6,4 inç, HD+, çentikli TFT ekran İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 450 (1,8 GHz)

8 çekirdekli Snapdragon 450 (1,8 GHz) Grafik İşlem Birimi: Adreno 506

Adreno 506 RAM: 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri

3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri Depolama: 32 GB ve 64 GB seçenekleri

32 GB ve 64 GB seçenekleri Ön kamera: 8 MP f/2,0 diyafram açıklığı

8 MP f/2,0 diyafram açıklığı Arka kamera: 13 MP f/1,8 ana kamera + 8 MP f/2,2 ultra geniş açı + 5 MP f/2,2 derinlik sensörü

13 MP f/1,8 ana kamera + 8 MP f/2,2 ultra geniş açı + 5 MP f/2,2 derinlik sensörü Batarya: 4.000 mAh (15 W hızlı şarj desteği)

4.000 mAh (15 W hızlı şarj desteği) Diğer: Parmak izi okuyucusu, yüz tanıma, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi

Samsung Galaxy A20s'in fiyatı:

Türkiye'nin popüler teknoloji mağazalarının internet sayfalarında satışa çıkan Samsung Galaxy A20s,farklı fiyatlarla dikkat çekiyor. Farklı sitelerde Samsung Türkiye garantisiyle 1.770 TL'den 1.999 TL'ye kadar satın alınabilir durumda olan telefonun şu an siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renginin alınabilir olduğu görülüyor.

Ayrıca satış sayfalarındaki detaylarda yer almasa da model numarasına bakıldığında, satışa çıkan telefonun 3 GB RAM ve 32 GB hafıza ile geldiğini söyleyelim. Samsung, 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip versiyonu önümüzdeki günlerde satışa sunabileceği gibi 32 GB'lık modelle de yetinebilir. Bu konudaki tüm detayları anbean takip edip sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.