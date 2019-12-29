Yeni Samsung Galaxy A30s Varyantı Piyasaya Sürüldü

Geçtiğimiz eylül ayında Samsung tarafından piyasaya sürülen Galaxy A30s modelinin depolama alanı bazı kişiler için yetersiz kalmıştı. Şirket, telefonun 128 GB depolama alanına sahip bir varyantını piyasaya sürdü ve 64 GB’lık varyantın fiyatını düşürdü.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz eylül ayında Galaxy A30s modeli akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Ekim ayında Türkiye pazarında da satışa sunulan model, gücünü Samsung’un ürettiği sekiz çekirdekli Exynos 7904 yonga setinden alıyordu ve 4 GB RAM’e sahipti. Bu özelliklerinin yanında 64 GB’lık bir depolama alanı sunan Samsung Galaxy A30s, 1 TB’a kadar microSD hafıza kartı desteği sunuyordu.

Cihazlarında microSD kart bulundurmayan ve bulundursa bile yeterli depolama alanı olmadığından şikâyet eden kullanıcılar için Samsung, telefonun yeni bir varyantını piyasaya sürdü. Cihazın teknik özellikleri aynı kalsa da depolama alanında bir artış görüldü. Exynos 7904 işlemciye ve 4 GB RAM’e sahip olan cihaz, artık 128 GB depolama alanı seçeneği ile birlikte satılacak.

Samsung Galaxy A30s teknik özellikleri

Ekran: 6,4 inç (720 x 1560 piksel) HD+ Süper AMOLED çentikli ekran

6,4 inç (720 x 1560 piksel) HD+ Süper AMOLED çentikli ekran İşlemci: 8 çekirdekli Exynos 7904

8 çekirdekli Exynos 7904 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB (Yeni)

64 GB / 128 GB (Yeni) Arka Kamera: 25 MP (f/1,7) geniş açılı ana sensör, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 5 MP (f/2,2) geniş açılı derinlik sensörü

25 MP (f/1,7) geniş açılı ana sensör, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 5 MP (f/2,2) geniş açılı derinlik sensörü Ön Kamera: 16 MP (f/2,0) geniş açılı sensör

16 MP (f/2,0) geniş açılı sensör Batarya: 15 W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya

15 W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya Bağlantı: Wi-Fi 802.11, GSM / HSPA / LTE, A-GPS + GLONASS

Wi-Fi 802.11, GSM / HSPA / LTE, A-GPS + GLONASS İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Renkler: Siyah, Beyaz, Mor

Siyah, Beyaz, Mor Boyutlar: 158,5 x 74,7 x 7,8 mm

158,5 x 74,7 x 7,8 mm Ağırlık: 166 gram

Telefon, şimdilik yalnızca Hindistan’da piyasaya sürüldü ve henüz çevrimiçi satışı bulunmuyor. Yeni Samsung Galaxy A30s varyantı, 225 dolar (1,338 TL) fiyat etiketine sahip bir şekilde satışa sunuldu. Cihazın yeni varyantının piyasaya sürülmesinden sonra Samsung, 64 GB depolama alanına sahip olan eski varyantın fiyatını da düşürme kararı aldı. Cihazın yakın zamanda dünyadaki birçok ülke pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.