Samsung Galaxy A40, FFC Sertifikası Alırken Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te görüntülenen Samsung Galaxy A40, bugün FCC sertifikası aldı. Sertifikayla bazı detayları netleşen yeni akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kısa bir süre önce Hindistan'da Galaxy A10, Galaxy A30 ve Galaxy A50'yi piyasaya süren Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyeleri için çalışmalara devam ediyor. Federal İletişim Kurulu FCC'den onay alan Galaxy A40, çok yakında piyasaya sürülebilir.

FCC veri tabanında SMA405FN model numarasıyla görüntülenen Samsung Galaxy A40'ın sertifika detaylarına göre yeni akıllı telefon 5,7 inçlik bir ekrana sahip olacak. FCC akıllı telefonların iletişim özelliklerini incelediği için sınırlı sayıda bilginin yer aldığı sertifika, Galaxy A40'ın Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) ve Bluetooth 5.0 LE desteğiyle geleceğini gösteriyor.

2019 boyunca Galaxy A serisiyle 9 akıllı telefon piyasaya sürmeyi hedefleyen Samsung, Galaxy A40'ta 4 GB RAM ve Exynos 7885 SoC yonga seti kullanmış. Ortama gönderdiği ışığın geri dönüşüne göre ortamın 3 boyutlu haritasını çıkarabilen ToF 3D sensörünün kullanıldığı Galaxy A40'ta ekrana gömülü parmak izi tarayıcısının tercih edilmesi bekleniyor.

Daha önce Samsung'un Almanya'daki resmi internet sayfasında gelecek olan akıllı telefonların destek sayfalarının yayınlanmasıyla doğrulanan Galaxy A40'ın yurt dışı satış fiyatının 250 euro olması bekleniyor. Çıkış tarihi henüz netleşmeyen yeni akıllı telefonun, Hindistan'da ve bazı Avrupa ülkelerinde satılacağı söyleniyor.