Samsung Galaxy A51'in İlginç Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, gelecek yılın ortalarında lanse etmesi beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A51'e dair paylaşılan görüntüler, cihazın L şeklinde bir dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor.

Orta segmentte konumlanan uygun fiyatlı Galaxy A50 ile önemli satış rakamlarına ulaşan Samsung, bu başarısını Galaxy A51 modeliyle de sürdürmek istiyor. Üretim süreci devam eden akıllı telefonunun, 2020 yılının ortalarında piyasaya çıkması bekleniyor.

Bugün, Hindistan merkezli 91mobiles adlı internet sitesinin yayınladığı yeni render görüntüleri, cihazın sol üst köşesinde L şeklinde bir kesiğin olduğunu gösteriyor. Sitenin aktardığına göre söz konusu bölümde dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Kamera sensörleri bu şekilde yerleştirilmiş ilk Galaxy modeli olacağına inanılan A51, ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasıyla karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy A51'in L şeklindeki dörtlü kamera kurulumu

Sızdırılan render görüntülerinden yola çıkarak, L şeklindeki bölümün tamamen kamera için ayrıldığı varsayımında bulunabiliriz. Zira kesiğin yanında LED flaş için ayrı bir delik bulunuyor. Daha önce yayınlanan bazı raporlar, Galaxy A51 ve A61'in 32MP + 12MP + 12MP + 5MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı yönündeydi. Bugün itibarıyla sızdırılan görseller, bu öngörünün gerçek olabileceğini gösteriyor.

Bu ayın başlarında tanıtılan Galaxy A50, hiç şüphesiz bu yılın en çok satan orta menzilli akıllı telefonlarından biri. Serinin yeni modeline dahil edilecek ekstra bir kamera, Galaxy A51’in bu başarıyı sürdürmesini sağlayabilir.

Gücünü sekiz çekirdekli Exynos 9611 yonga setinden alması beklenen Samsung Galaxy A51, 6GB RAM + 64GB / 128GB dahili depolama seçeneklerine sahip olacak. Kutusundan Android 10 tabanlı One UI 2.0 yazılımı ile çıkacak olan akıllı telefon, 2020 yılının ortalarında lanse edilecek.