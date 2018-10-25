Samsung'un Çin pazarındaki büyüme planının bir parçası olan ve Samsung tarafından üretilmeyen ilk akıllı telefon olan Galaxy A6s resmi olarak tanıtıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin Samsung üretimi olmayan ilk akıllı telefonu Galaxy A6s’i resmi olarak duyurdu. Galaxy A6s, Galaxy markalı diğer akıllı telefonların aksine Samsung tarafından değil, Xiaomi telefonları da üreten Çinli Wintech tarafından üretildi. Bu durum, Samsung’un Çin pazarındaki yeni büyüme stratejisi ile ilgili bir durum.

Şirketin orta segmentteki yeni temsilcisi olan Galaxy A6s, Snapdragon 660 işlemcisinden güç alıyor. 6GB RAM’i ve 128GB’a kadar depolama alanı sunan cihaz, bellek kapasitesi konusunda herhangi bir soru işaretine yer bırakmıyor. Galaxy A6s’in genel tasarımı, Samsung’un kendi tasarım çizgisinin bir hayli dışında bulunuyor.

Samsung Galaxy A6s Özellikler

Snapdragon 660 işlemci,

6GB RAM, 64GB/128GB depolama

6 inç 2160×1080 Full HD+ ekran

12MP+5MP çift arka kamera

24MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

3300mAh batarya

Şirketlerin kendi üretimleri olmayan ürünleri kendi markaları ile satışa sunmaları yeni bir şey değil. Örnek olarak, BlackBerry markalı telefonlar TCL, Nokia markalı telefonlar HMD Global tarafından üretiliyor. Samsung, Galaxy A6s’in giriş fiyatını 260 dolar (~1500 TL) olarak açıkladı. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.