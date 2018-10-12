Samsung Galaxy A6s'in Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Samsung'un A serisi telefonu A6s'in dört farklı renk seçeneği ortaya çıktı.

Çin'de Samsung Galaxy A6s olarak anılan Samsung'un yeni telefonu, kendinden öncekilerin adımlarını izleyerek arka tarafında, çift LED flaşın biraz üstünde, dik konumlandırılmış kamera modülüne sahip olacak. Parmak izinde daha kendine bir şekil belirleyemeyen Samsung; Galaxy A9'daki kare ve Galaxy A7'deki yan parmak izi okuyucusundan sonra Galaxy A6s'te oval tarzda bir parmak izi sensörü kullanacak.

Galaxy A6s'in ön tarafında beklenildiği üzere sınırsız ekran bulunmakta ancak diğer Samsung telefonlarının aksine bu modelde, ekranın ince çerçeveleri de telefon ile aynı renk olacak. Telefona gücünü verecek Qualcomm Snapdragon 660'a, 128GB ve 64GB depolama seçenekleri eşlik edecek. Ek olarak; Galaxy A6s'i 3,300mAh'lik büyük bir batarya destekleyecek ve telefon, Android 8.1 Oreo yüklü bir biçimde satılacak.

24 Ekim'de lansmanı yapılacak olan Galaxy A6s'in siyah dışında üç farklı renk seçeneğiyle, 2018 Kasım ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor. Ne yazık ki cihazın fiyatı hakkında şu an bir bilgi bulunmamakta.