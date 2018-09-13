Galaxy A7 (2018), Bluetooth Sertifikasıyla Onaylandı

Samsung'un orta segmentte beğenilen modellerinden olan ve 2017 versiyonuyla ilgi çeken Galaxy A7'nin 2018 versiyonu Bluetooth sertifikasının ortaya çıkmasıyla onaylandı.

Tüm enerjisini yıl sonunda duyuracağı Samsung Galaxy S10'a harcadığı düşünülen Samsung, görünen o ki orta segmentteki çeşitlilikten vazgeçmeye niyetli değil. Bu yıl içerisindeki Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8+ (2018) duyurularından sonra, Galaxy A5'nin 2018 versiyonunu da açıklayan Samsung'un Galaxy A7 (2018) üzerinde de çalıştığı ortaya çıktı.

Bluetooth SIG'nin resmi web sitesi aracılığı ile onaylanan modelin, donanım özellikleri olarak Galaxy A8+ (2018) ile benzer yapıda olması bekleniyor. Samsung'un daha önce amiral gemilerinde bulunacak olan özellikleri orta segmente de getirmeyi düşündüğünü hatırlarsak, dört arka kamera ve ekrana entegre parmak izi okuyucusu gibi sürprizlerle de karşılaşabiliriz.

Şu an için elimizde sadece telefonun geliştirildiğine dair bir bilgi geçmiş durumda ve her şey çok yeni. Umuyoruz kısa süre içerisinde Samsung'un yeni orta segment telefonları hakkında detaylı bilgiler edinmiş olacağız.