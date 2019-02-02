Samsung Galaxy A7 (2018), Geekbench'te Görüntülendi

Bir süredir amiral gemisi cihazlarına Android 9 Pie ve One UI güncellemesini iletmekle meşgul olan Samsung, Galaxy A7 (2018) için de Android 9 Pie güncelleme çalışmalarına devam ediyor. Ocak ayının sonunda yayınlanan Geekbench raporunda, Galaxy A7 (2018)'in Android 9 Pie ile çalıştığı görüldü.

Samsung'un amiral gemilerinden sonra güncelleme sırası, Galaxy A serisine de geliyor. Ortaya çıkan Geekbench test sonuçlarına göre 2018'in sonlarında piyasaya sürülen üç kameralı Galaxy A7 (2018), şu sıralar Android 9 Pie işletim sistemi ile test ediliyor.

31 Ocak'taki test sonuçlarına göre Android 9 Pie kullanan Galaxy A7 (2018)'in tek çekirdek skoru 1522 olarak raporlanırken, çoklu çekirdek skorunun 4320 olduğu görülüyor. SM-A750F model numarasıyla görüntülenen cihazın resmi güncelleme tarihi ise henüz bilinmiyor.

Samsung Türkiye'nin güncellemeler hakkında bilgilendirmeleri yayınladığı resmi sitesi güncelmiyiz.com, Galaxy A7 (2018)'in 15 Mart tarihinde Android 9 Pie güncellemesi alacağını iddia ediyor. Türkiye için açıklanan bu tarihin, diğer ülkelerde farklılık gösterebileceğini ekleyelim. Güncelmiyiz.com'un Galaxy A7 (2018) için oluşturduğu güncelleme profiline, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Galaxy A7 (2018), üçlü arka kameraya sahip ilk Samsung akıllı telefon olma ünvanını taşıyor. 3 arka kamera ile büyük bir yenilik yapan Samsung, Galaxy A9 ile bir adım daha atarak arka kamera sayısını dörde çıkarmıştı. Samsung'un bu hamleleri, akıllı telefonlarda kamera sayılarında artış trendine yol açmıştı.