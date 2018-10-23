Samsung Galaxy A7 2018'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung'un bugün itibarı ile resmen satışına başladığı A7 (2018) üç farklı renk seçeneği ile ortaya çıktı. 64 GB depolama alanıyla ve Siyah/Mavi/Altın olarak satın alınabilen ürünün resmi fiyatı 3099 TL olarak belirlendi.
Şimdilik ön-sipariş sürecinde olan ürün, satın alanlara 1 Kasım tarihinden itibaren kargolanmaya başlanacak. Cihazın Hindistan'da 23,900 RS'den (1890 TL) satıldığı düşünülürse fiyat elbette herkesi memnun etmeyecektir. Neticede bundan 1-2 sene öncesine kadar amiral gemisi satın aldığımız fiyatlara şimdi orta segment telefon bulmak bile zorlaşır oldu.
Samsung Galaxy A7 (2018) Özellikler
- 6.0 inç Full HD+ (1080×2220) Super AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli 2.2GHz işlemci
- 4GB RAM, 64GB depolama
- 24MP, f/1.7 AF + 8MP, f/2.4 ultra geniş açı + 5MP, f/2.2 derinlik sensörlü üç arka kamera
- 24MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- 3300mAh batarya
- Android 8.0 Oreo işletim sistemi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE 2Mbps’e kadar), ANT+, USB Type-B bağlantı
Eğer siz de telefonu incelemek veya Samsung'un resmi web sitesi aracılığıyla satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.