  • Samsung Galaxy A7 2018'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung Galaxy A7 2018'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu

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Samsung'un orta segmentteki en sağlam telefonlarından biri olan Galaxy A7 (2018)'in fiyatı resmen açıklandı.

Samsung'un bugün itibarı ile resmen satışına başladığı A7 (2018) üç farklı renk seçeneği ile ortaya çıktı. 64 GB depolama alanıyla ve Siyah/Mavi/Altın olarak satın alınabilen ürünün resmi fiyatı 3099 TL olarak belirlendi.

Şimdilik ön-sipariş sürecinde olan ürün, satın alanlara 1 Kasım tarihinden itibaren kargolanmaya başlanacak. Cihazın Hindistan'da 23,900 RS'den (1890 TL) satıldığı düşünülürse fiyat elbette herkesi memnun etmeyecektir. Neticede bundan 1-2 sene öncesine kadar amiral gemisi satın aldığımız fiyatlara şimdi orta segment telefon bulmak bile zorlaşır oldu.

Samsung Galaxy A7 (2018) Özellikler

  • 6.0 inç  Full HD+ (1080×2220) Super AMOLED ekran
  • Sekiz çekirdekli 2.2GHz işlemci
  • 4GB RAM, 64GB depolama
  • 24MP, f/1.7 AF + 8MP, f/2.4 ultra geniş açı + 5MP, f/2.2 derinlik sensörlü üç arka kamera
  • 24MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
  • 3300mAh batarya
  • Android 8.0 Oreo işletim sistemi
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE 2Mbps’e kadar), ANT+, USB Type-B bağlantı

Eğer siz de telefonu incelemek veya Samsung'un resmi web sitesi aracılığıyla satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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Etiketler: samsung galaxy a7
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