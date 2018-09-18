Yeni bir sızıntı görsele göre Samsung Galaxy A7 (2018) üç arka kameraya sahip olacak. Bu da Samsung'un üçlü kamera sistemlerine olumlu yaklaştığını gösteriyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10’un üç arka kameraya sahip olacağı bir süredir konuşuyor. Fakat son gerçekleşen sızıntı tüm akıllı telefon endüstrisini ters köşeye yatırdı. Ekim ayı içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy A7 (2018)’e ait olduğu iddia edilen cihaz, üç arka kameraya sahip.

Sızıntı görsele göre Galaxy A7 (2018), üç arka kameranın sığdırıldığı tek bir kamera modülüne sahip olacak. Bu modül, iPhone X’daki gibi sol üst köşeye konumlandırılmış olsa da diğer Galaxy akıllı telefonlarda olduğu gibi köşeli bir tasarıma sahip. Sızıntının gerçekten Galaxy A7 (2018)’e ait olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

Galaxy A7 (2018)’in üç arka kamera ile tanıtılması, Samsung’un üç arka kameralı bir kuruluma sıcak baktığının göstergesi olur ki bu da Galaxy S10’un üç arka kameraya sahip olacağı ihtimalini arttırır. Samsung, gelecek ay düzenleyeceği basın etkinilğinde Galaxy A7 (2018) ile birlikte Galaxy A9 Pro (2018)’i de tanıtacak.