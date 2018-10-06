Samsung Galaxy A7, Batarya Testinde İsteneni Veremedi

Samsung Galaxy A7, uzun süre dayanan şarjına rağmen batarya testinde rakip cihazların bir hayli gerisinde kaldı.

Samsung Galaxy A7, beebom tarafından yapılan batarya testlerinde rakiplerini geçmeyi başaramadı. Cihaz, şarjı uzun süre dayansa da hızlı şarj desteklemiyor. Galaxy A7; 5V/1.55 amperlik, USB Type-A ve microUSB çıkışlarına sahip bir şarj cihazıyla birlikte geliyor. Samsung, cihazın hızlı şarj destekleyip desteklemediğine dair bir açıklama yapmış değil; mevcut şarj cihazına baktığımız da cihazın rakipleri kadar hızlı şarj olamayacağını görmek mümkün.

Yapılan testte 5V/1.55 amperlik şarj cihazi, Galaxy A7’nin şarjını yüzde 10’dan yüzde 50’ye yaklaşık 50 dakikada çıkardı; cihazın tam şarj olması ise yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. Benzer boyutta bir bataryaya sahip olan Vivo V11 Pro’ya kıyasla A7’nin tamamen şarj olması 40 dakika daha uzun sürerken yüzde 50’ye kadar şarj olması ise Vivo V11 Pro’nun 30 dakika gerisinde kaldı.

Cihaz, Galaxy S9 Plus ile birlikte gelen hızlı şarj cihazıyla da test edildi; ancak şarj sürelerinde herhangi bir farka rastlanmadı. Bu da bu cihazın hızlı şarj desteklemediği kanısına varmamıza neden oluyor.