Samsung Galaxy A70 ve A90, Galaxy S10'u Gölgede Bırakabilir

Samsung, Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticileriyle rekabet ederken bir yandan da telefonların görünümünü modernize etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Samsung, bir yandan rakipleriyle mücadele ederken diğer yandan da akıllı telefonların tasarımı üzerinde yeni araştırmalar yapıyor. Ancak şimdilik, şirketin dört yeni Infinity Ekran tasarımının ne zaman ve nerede karşımıza çıkacağını tam olarak bilmiyoruz.

Önümüzdeki yıl kullanıcıları ile buluşacak olan Galaxy S10 tartışmalı bir Infinity-O tasarımını benimseyebilir. Rus teknoloji muhabiri ve zaman zaman çeşitli sızıntılar hakkında bilgiler veren Eldar Murtazin, Galaxy A70 ve Galaxy A90'ın aslında Samsung'un Şubat 2019'da yeni Infinity ekranlarıyla piyasaya sürülen ilk cihazları olacağını iddia ediyor. Galaxy S10 modelinin Mart 2019'da duyurulacağı tahmin edilirken hala kesin bir bilgi yok.

Galaxy A70 ve A90, amiral gemisi olmayan telefonlara göre oldukça havalı duruyor ve Galaxy A7 ve A9 (2018) modellerine göre göze daha hoş geliyor. Konsept tasarımcısı Ben Geskin, bu iki cihaz hakkında bize bilgiler verdi. A70 ve A90, “Yeni Sonsuzluk” tasarımını benimseyecek ve ekran çerçevelerini tamamen terk edemeyerek, Infinity-O, Infinity-V veya Infinity-U tasarımlarından yararlanacak.

Bu iki telefonun fiyat bilgileri hakkında bir bilgi olmasa da Eldar Murtazin, iki telefonun da gayet uygun bir fiyatla piyasaya çıkacağını söylüyor. Öyle görünüyor ki Samsung önümüzdeki sene bizi bir hayli şaşırtacak.