Samsung’un yeni 5G akıllı telefonu olacak Samsung Galaxy A71 5G’nin özellikleri, Çinli sertifika sitesi TENAA’da ortaya çıktı. Bununla birlikte bir diğer telefon Samsung Galaxy A31, NBTC üzerinde doğrulandı.

Bundan kısa bir süre önce Samsung’un A serisine ekleyeceği yeni 5G telefonu Galaxy A71 5G, 3C sertifika sitesinde ortaya çıkmıştı. 3C’de yer alan bilgiler, Samsung Galaxy A71 5G’nin 25 W hızlı şarj desteğine sahip olacağını ortaya çıkarsa da bize fazla detay vermemişti.

Bugün, birçok cihaz hakkında ilk bilgilere ulaşmamızı sağlayan Çinli sertifika sitesi TENAA’da Samsung Galaxy 71 5G yer aldı. Samsung Galaxy A71 5G’nin gözüktüğü sayfada cihazın teknik özelliklerinin birçoğu sonunda karşımıza çıktı. Bununla birlikte bir diğer Samsung telefonu olacak Samsung Galaxy A31, bir diğer sertifika sitesi olan NBTC’de kendini gösterdi.

Samsung Galaxy A71 5G, TENAA’da ortaya çıktı:

TENAA’da yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy A71 5G, 4.370 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak ve bu batarya 25 W hızlı şarj desteğini sunacak. Cihaz, 162,6 mm x 75,5 mm x 8,1 mm boyutlarında olacak ve 185 gramlık bir ağırlıkla gelecek.

Samsung Galaxy A71 5G’nin TENAA sayfasında yer alan diğer bilgilere göre cihaz, Exynos 980 5G işlemciden gücünü alacak ve 8 GB RAM’e ev sahipliği yapacak. Cihazın sahip olacağı depolama alanı şu an için bilinmiyor olsa da depolama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A31 adı, NBTC’de doğrulandı:

Bugün ortaya çıkan bir diğer bilgiye göre Samsung SM-A315G/DS model numaralı telefonun Samsung Galaxy A31 ismiyle piyasaya sürüleceği doğrulandı. Bununla birlikte NBTC’de yer alan bilgiler cihazın çift SIM’li olacağını ve LTE bağlantıya sahip olacağını gösterdi.

Samsung Galaxy A71 5G ve Galaxy A31 hakkında şu ana kadar elde edebildiğimiz tüm bilgiler az önce söylediklerimizle sınırlı durumda. Fakat önümüzdeki günlerde bu cihazlar hakkında yeni bilgilerin ortaya çıktığını mutlaka göreceğiz. Samsung'un yeni akıllı telefonları hakkında bilgi edinmek için bizi takip etmeye devam edin.