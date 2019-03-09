Samsung Galaxy A8+ (2018), Android 9.0 Pie Güncellemesi Aldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, önceki yıllarda piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarına Android 9.0 Pie güncellemesi dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S8 ve S8+'a güncelleme sunan şirket, bugün de Galaxy A8+ (2018) için güncelleme dağıtımına başladı.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlara 2-3 yıl boyunca güncelleme desteği sunan Samsung, diğer üreticilere göre verdiği uzun süreli bu destekle bazı kullanıcıların tercih sebebi olabiliyor. 2017'nin Aralık ayında satışa çıkan ve Android 7.0 Nougat ile gelen Galaxy A8+ (2018), bugün itibarıyla Android 9.0 Pie güncellemesine kavuştu.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Android Oreo'ya yükseltilen Galaxy A8+ (2018), gelen güncellemeyle birlikte yeni güvenlik yamasına da kavuşacak. Henüz yalnızca Rus kullanıcılar tarafından rapor edilen güncellemenin kısa zamanda diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.

Eğer bir Galaxy A8+ (2018) kullanıcıysanız telefonunuzdan Ayarlar'a girip 'Yazılım Güncelleme' bölümünden cihazınıza güncelleme gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca daha önceki güncellemelerde olduğu gibi kademeli dağıtımdan dolayı Android 9.0 Pie sürümüne birkaç gün geç kavuşabilirsiniz.

Bilindiği üzere Samsung Galaxy A8+ (2018), 6 inçlik Full-HD+ Super AMOLED ekranının yanında Exynos 7885 SoC yonga setiyle birlikte gelmişti. 4 GB RAM, 32 GB depolama seçeneğine ek olarak 6 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneğiyle satışa çıkan akıllı telefon, 16 MP + 8 MP çözünürlüklerinde iki kameradan oluşan bir arka kamera setine sahipti. Ön kamerası 16 MP olan cihazın 3.500 mAh bataryası bulunuyordu.