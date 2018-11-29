Samsung Galaxy A8s, 3.5mm kulaklık girişini kaldırarak, Koreli üreticinin bu yönde attığı ilk adım niteliğini taşıyabilir.

Samsung, klasikleşmiş serilerine kıyasla Galaxy A8s modelini görsel açıdan daha çok önemsiyor. Bu model, yalnızca Galaxy A serisini geliştirmekle kalmayıp, kameralar için özel görüntü girişine sahip ilk model olma ünvanına sahip. Ayrıca yeni elde edilen bilgilere göre, telefonun kullanıcıları pek de memnun etmeyeceği aşikar bir değişiklik ile gelebilirdi.

Samsung Galaxy A8s, 3.5mm kulaklık girişi olmadan gelebilir. Her ne kadar henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da, hala kulaklık girişi olmadan gelme ihtimali var. Eğer bu gerçekleşirse, bu model Samsung'un 3.5mm jakına sahip olmayan ilk telefon modeli olacak. Bunların yanında gelecek telefon modelleri için de kulaklık girişi olmama ihtimalini artıracak.

Galaxy A8s ile ilgili bilgiler yeni yeni elimize ulaşadursun, Samsung henüz köşe tasarımında bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Son sızıntılara göre telefon işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 710 ile gelecek. Bunun yanında 6 GB kapasiteli bir RAM ile gelirken 128 GB depolama kapasitesi olacağı da düşünülüyor. Son olarak ise 6.4 inçlik bir ekrana sahip olacakken, 3.500mAh kapasiteli bir pil ile kullanıcılara sunulacak.

Telefon için resmi bir çıkış tarihi henüz yok ancak 2019'un erken dönemlerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.