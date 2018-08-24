Samsung Galaxy A8 Star - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, amiral gemilerinde görmeye alıştığımız her şeyi orta seviye cihazlarına taşıyarak geleneklerine sadık bir profil çiziyor. İlk olarak Galaxy S8 ailesinde gördüğümüz Infinity Display teknolojisi, Samsung’a pek çok ödül getirdi. Note 9 ile birlikte toplamda 4 amiral gemisinde gördüğümüz bu ekran tasarımı anlayışı, artık yavaş yavaş orta seviyeli telefonlarda da ortaya çıkmaya başladı.
Şimdilik sadece Hindistan’da v Amazon’da satışa çıkan Galaxy A8 Star, yukarıda bahsettiğimiz gelenekselliğin buram buram hissedildiği bir cihaz. Ayrıca Hindistan pazarındaki tüketicilerin epey hoşuna giden dikey çift arka kamera tasarımı da mevcut. 24 MP ve 16 MP çift sensörden oluşan arka kamera, orta seviyeli cihazlar için biraz kalburüstü.
Cihazın Türkiye ya da başka pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı konusunda şu an için net bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Samsung, bu cihazı farklı ülkemizde satmaya karar verirse, bunu ilk olarak bizden duymak için takipte kalın :)
Samsung Galaxy A8 Yıldız özellikleri:
- 6.28 inç FHD + (1080 × 2220 piksel) AMOLED Infinity Display ekran,
- Adreno 512 GPU ile güçlendirilmiş sekiz çekirdekli Snapdragon 660 14nm yonga (4 adet 2.2GHz Kryo 260 + 4 adet 1.8GHz Kryo 260 İşlemciler),
- 6GB LPDDR4x RAM, 64GB dahili depolama, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza,
- LED Flaş ile 16MP birincil arka kamera (f/1.7 diyafram), 24MP ikincil arka kamera
- (f/2.0 diyafram),
- 24MP ön kamera,
- Parmak izi sensörü, yüz tanıma
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4 / 5GHz), Bluetooth 5 LE, GLONASS, NFC'li GPS
- Adaptif hızlı şarjlı 3700mAh batarya
- Android 8.0 (Oreo)
- Çift sim
- Boyutlar: 162.4 × 77.0 × 7.55 mm; Ağırlık:188 gram
- Renk: Siyah
- Fiyat: Yaklaşık 3050 TL (34,990 Hindistan Rupisi)