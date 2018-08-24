Samsung Galaxy A8 Star - Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli dev Samsung’un Galaxy A8 Star isimli orta seviye telefonu ilk olarak Hindistan’da ortaya çıktı. Bu telefonda çift arka kamera, 6GB RAM 6.28 inçlik Infinity Display ekran var.

Samsung, amiral gemilerinde görmeye alıştığımız her şeyi orta seviye cihazlarına taşıyarak geleneklerine sadık bir profil çiziyor. İlk olarak Galaxy S8 ailesinde gördüğümüz Infinity Display teknolojisi, Samsung’a pek çok ödül getirdi. Note 9 ile birlikte toplamda 4 amiral gemisinde gördüğümüz bu ekran tasarımı anlayışı, artık yavaş yavaş orta seviyeli telefonlarda da ortaya çıkmaya başladı.

Şimdilik sadece Hindistan’da v Amazon’da satışa çıkan Galaxy A8 Star, yukarıda bahsettiğimiz gelenekselliğin buram buram hissedildiği bir cihaz. Ayrıca Hindistan pazarındaki tüketicilerin epey hoşuna giden dikey çift arka kamera tasarımı da mevcut. 24 MP ve 16 MP çift sensörden oluşan arka kamera, orta seviyeli cihazlar için biraz kalburüstü.

Cihazın Türkiye ya da başka pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı konusunda şu an için net bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Samsung, bu cihazı farklı ülkemizde satmaya karar verirse, bunu ilk olarak bizden duymak için takipte kalın :)

Samsung Galaxy A8 Yıldız özellikleri: