Çok yakın zamanda çıkacak telefon Samsung Galaxy A8s'in özellikleri açıklandı.

Samsung Galaxy A8s, pazartesi günü Çin’deki bir etkinlikte duyurulacak. Etkinlikten önce telefonun tüm özellikleri TENAA tarafından açıklandı.

Galaxy A8s 2340x1080 çözünürlükte 6,39 inçlik bir ekranla bizleri karşılayacak. Diğer telefonların aksine A serisi Süper AMOLED yerine ekran tercihini LCD’den yana kullanmış ancak telefon Samsung’un ilk Infinity-O ekranlı telefonu olma şerefine ulaşacak.

Telefon sekiz çekirdekli bir işlemci ile gelecek. Çipsetin Snapdragon 710 olacağı konusundaki söylentiler hala baskınlığını koruyor. Bunun dışında işlemci 6 GB / 8 GB RAM ile eşleştirilecek ve RAM seçeneğine göre 128 GB’a kadar dâhili depolamayı beraberinde getirecek.

Galaxy A8s’i çevirdiğimiz zaman arkasında üç adet kamerayı görebiliyoruz. 24 MP + 5 MP + 10 MP’lik kamera üçlüsünün hemen yanına konumlandırılmış parmak izi okuyucusu da logonun üstünde bulunuyor. Ön kameranın da 24 MP değerinde olduğunu söylemekte yarar var.

Galaxy A8s, TENAA’ya göre kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacak ve bünyesinde 3.300 mAh’lik bir bataryayı bulunduracak.