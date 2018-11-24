Galaxy A8S'in Infinity-O Ekranının Görüntüsü Paylaşıldı

Ice Universe’ün Twitter hesabından paylaştığı görsele göre Galaxy A8S’de kullanılacak Infinity-O ekranda, gömülü bir selfie kamerası olacak.

Samsung’un mobil ekran teknolojisinin geleceği, her teknoloji meraklısını heyecanlandırsa da biraz da kafaları karıştırıyor. Merakla beklenen ‘Infinity Flex Ekran’ın duyurulmasından sonra, 4 yeni tasarımın daha (Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O ve New Infinty) son görüntüsü oluşturarak, ürünlerde kullanımları hakkında yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. Samsung, çentik ya da hafif tasarım çeşitleri için sürekli bir patent başvurusu halinde ve bu durum büyük bir kafa karışıklığını beraberinde getiriyor.

Verdiği bilgilerin doğruluğuyla saygınlık kazanmış olan Ice Universe, bugün Twitter hesabı üzerinden şu gönderiyi paylaştı:

“Akıllı telefon ekranında kamera deliği, Dünya’da ilk kez Galaxy A8’de olabilir” diyerek paylaşılan görselde, ekran camının sol üst köşesinde bir kamera ve sensör deliği bulunuyor. Daha önce başka bir kaynak tarafından sızdırılan bir görselde, Infinity-U’nun çentiğe sahip olacağı görülüyordu. Ekran camındaki kıvrım göz önüne alındığında, bu parça Samsung’un yakında çıkaracağı 3 yeni Galaxy S10 amiral gemisine ait olabilir.

Paylaşılan görselde, cam panel tasarımı, ekranın geri kalanı olmadan paylaşılmış. Belki de bu yolla, ‘Ekranda Delik’ kullanılarak yapılacak tasarımlar için nabız ölçülüyor da olabilir. Sızıntıyı paylaşan kaynak, ayrıca Galaxy S serisi için de Şubat 2019’u işaret ediyor.

Son olarak, Galaxy A8S hakkında elde edilen bilgilere göre, cihazın Snapdragon 660 ile güçlendirilmesi yüksek ihtimalken, daha güçlü bir SD670 ve ya SD675’in de kullanılma ihtimali var. 6GB RAM ve 128GB dahili hafızaya sahip olması beklenen cihazın arkasında 3 kamera olacak.