Samsung Galaxy A8s’in Özellikleri Belli Oldu

Yakın zamanda pek çok telefonun duyurusunu yapan Samsung, Galaxy A8s hakkında da ipuçları veriyordu. Cihazın bütün özellikleri belli oldu.

Geçtiğimiz dönemde Galaxy A9s ve Galaxy A6s tanıtımlarını yapan Güney Koreli teknoloji devi, A8s hakkında da bazı bilgiler vermiş ancak özelliklerini açıklamamıştı. Telefonun etkileyici bir ekran tasarıma sahip olacağı söyleniyordu.

Elde edilen son render görsellere ve bilgilere göre cihazın ekranı Infinity-O olacak. Ekranın sol üst köşesinde özçekim kamerası için bir çentik olacak. Ekran boyutu ise 6.39 inç olacak.

Snapdragon 710 çipsetli cihazda 6 GB LPDDR4 RAM bulunacak. Kendi hafızası 128 GB olacak olan cihaz, 512 GB’a kadar olan hafıza kartlarını da destekleyecek. Donanım gücünü ise 3400 mAh bataryadan sağlayacak.

Galaxy A8s’in arka tarafta üçlü kamera sistemi olacak. Bunlardan biri 25 MP lens, biri 5 MP lens ve biri de 10 MP sensör olacak. Ön tarafta ise 24 MP çözünürlükte fotoğraflar çeken bir özçekim kamerası bulunacak.

Samsung Galaxy A8s’in ölçüleri 159.11 mm x 74.88 mm x 7.38 mm olacak. Ocak 2019’da çıkması beklenen cihazın fiyatları ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise bilinmezliğini koruyor.