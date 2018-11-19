Geçtiğimiz aydan beri Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi merakla beklenen Samsung Galaxy A9, en sonunda ön siparişe açıldı.

Samsung tarafından 11 Ekim tarihinde tanıtılan, dünyanın ilk 4 arka kameralı akıllı telefonu Samsung Galaxy A9 ülkemizde ön siparişe açıldı. 6.3 inçlik, 403 ppi değerinde, 2220x1080 çözünürlüğünde, FHD+, Super AMOLED, 2.5D kavisli ekrana sahip olan Galaxy A9, 183 gramlık ağırlığıyla da göz dolduruyor.

128 GB depolama alanıyla gelecek olan telefonda, ekstra depolama alanı isteyenler için MicroSD girişi de bulunuyor. Galaxy A9s, Samsung Experience arayüzüyle ve Android 8.1 işletim sistemiyle karşımızda olacak.

Samsung, resmi satış platformu aracılığı ile ürünün ön-siparişlerine başladı. Şeker pembesi, petrol ve gece mavisi varyantları ile satılacak olan telefonun satış fiyatı 4.299 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte, Samsung A9'a özel bir kampanya da başlatıldı: Buna göre Galaxy A9'u ön sipariş ile alan kullanıcılara, Samsung Online Mağaza'daki seçili ürünlerde geçerli 500 TL hediye çeki verilecek.

Siz de ön sipariş vermek veya ürünleri incelemek isterseniz buraya tıklayarak satış sayfasına ulaşabilirsiniz.