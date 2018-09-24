Samsung Galaxy A9 Star Pro, Dört Arka Kamera ile Gelecek

Söylentilere göre Galaxy A9 Star Pro dört arka kamera ile gelecek. Söylentilerin gerçek olması halinde cihaz, kamera performansı ile seviyesinde rakipsiz olabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 11 Ekim tarihinde düzenleyeceği basın etkinliği ile birlikte yeni akıllı telefonu Galaxy A9 Star Pro’yu gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Söylentilere göre Samsung, Galaxy A9 Star Pro’da daha önce benzeri görülmemiş bir kamera sistemi kullanmayı planlıyor.

Ortaya çıkan görsellere göre Galaxy A9 Star Pro, A7 (2018) ile benzer bir tasarım dili kullanacak. Fark olarak ise arkadaki kamera modülünde 3 değil 4 ayrı kamera bulunacak. Bu kameralardan biri 8MP geniş açı kamera, biri 24MP ana kamera, 10MP özelliği bilinmeyen bir kamera ve son olarak 5MP bir yakınlaştırma kamerası olacak.

6.28 inçlik Full HD+ Super AMOLED bir ekranı bulunacak olan cihazın Snapdragon 660 işlemcisinden güç alması bekleniyor. 3720 mAh bataryası ile uzun bir kullanım süresi olacak cihazın Sony IMX576 sensörlü 24MP’lik bir selfie kamerası bulunacak. Diğer ayrıntılar, lansman yaklaştıkça ortaya çıkacaktır.