Samsung Galaxy A9'u Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Dört arka kamerası ile seviyesinin tartışmasız en iyi kamera deneyimini sunacak olan yeni Samsung Galaxy A9'un teknik özellikleri ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Ekim’de yeni bir lansman etkinliği düzenlemeyi ve Galaxy A9 ya da Galaxy A9 Star Pro adını alacak yeni akıllı telefonunu gün yüzüne çıkarmayı planlıyor. Alman blog sitesi AllAboutSamsung, Galaxy A9’un teknik özelliklerini, cihazın tasarımını gösteren bir görsel ile birlikte çevrimiçi olarak sızdırdı.

Sızıntıya göre Galaxy A9, 6.28 inç Full HD+ (1080x2280 piksel) sAMOLED ekrana sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisinden güç alması beklenen cihazın 6GB RAM, 128GB dahili depolama kapasitesi bulunması bekleniyor. Fakat sızıntıya göre cihazın öne çıkan özelliği direkt olarak arka kamera kurulumu olacak.

Galaxy A9, Samsung’un ilk 4 arka kameralı akıllı telefonu olacak olacak. Bu kamera sistemi f/1.7 diyaframlı 24MP RGB sensör, f/2.2 diyaframlı 5MP derinlik sensörü, f/2.4 diyaframlı 8MP geniş açı kamera ve yine f/2.4 diyaframlı 10MP telefoto kameradan oluşacak. Böylece Galaxy A9, tüm fotoğraf türlerinde muhteşem bir performans sunacak.

Cihaz, f/1.7 diyaframlı bir ön kameraya sahip olacak. Ayrıca gövdesinde Quick Charge 2.0 destekli bir 3.720 mAh batarya yer alacak. Sızıntılara göre Samsung, parmak izi tarayıcıyı cihazın arkasına konumlandırmış durumda. Fiyat ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilgiler ise şu an için bilinmiyor.