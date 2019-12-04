Samsung Galaxy A91 Konsept Tasarım Görselleri Paylaşıldı

Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı söylenen yeni modeli Galaxy A91'in konsept tasarım görselleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseller, Galaxy A91'in Galaxy Note10 ve Galaxy S11'e benzer bir görünüme sahip olacağını gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen yeni telefonu Galaxy A91'le ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bu iddialar arasında Galaxy A91'in 45 watt hızlı şarj desteğinin olacağı, Snapdragon 855 işlemciden güç alacağı ve 4.500 mAh'lık bir bataryaya sahip olacağı da yer alıyordu. Ancak şimdi ortaya çıkan son detaylar, telefonun genel görünümünü gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy A91'in konsept görüntüleri, kısa bir süre önce karşılaştığımız Galaxy S11'e benzerlik gösteriyor. Ancak elbette bazı farklar var. Örneğin; Galaxy S11 için paylaşılan görseller, eğimli bir ekranı gösteriyordu ancak Galaxy A91'in render görselleri, düz bir ekrandan oluşuyor. Telefonun arka kısmında bulunan dörtlü kamera kurulumu ise Galaxy S11'in görselleriyle neredeyse aynı.

Karşınızda Samsung Galaxy A91

Galaxy A91'in paylaşılan render görselleri, telefonun ekranının delikli bir yapıda olduğunu gözler önüne seriyor. Bu görünüm size bir yerlerden tanıdık geliyorsa haklısınız çünkü telefonun ekranının üst ve orta kısmında yer alan bu delik, Samsung'un bir süre önce tüketicilere sunduğu Galaxy Note 10 serisiyle benzerlik gösteriyor. Bu ön kameranın 32 MP çözünürlük sunduğu söyleniyor.

Samsung'un üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Galaxy A91, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak ve Super AMOLED yapıdaki bu ekran, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunacak. Söylentiler, bu telefonun Snapdragon 855 işlemciye sahip olacağını, 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanıyla destekleneceğini ortaya koyuyor. Ayrıca bu telefon, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac ve 5G desteğine de sahip olacak.

Samsung'un söylentilerden ibaret olan bu akıllı telefonuyla ilgili bazı kamera detaylarına da sahibiz. Raporlar, Galaxy A91'in 48 MP çözünürlüğünde ana arka kamerasının olacağını ve bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensörün ve 5 MP çözünürlüğünde de telefoto kameranın eşlik edeceğini gösteriyor. Ancak bazı söylentiler, ultra geniş açılı sensörün 5 MP çözünürlükte olacağını söylüyorlar.

Galaxy A91, hala çok büyük sırlara sahip olan bir telefon. Modelin ne zaman çıkacağı, fiyatının ne olacağı gibi detaylar da şu an belirsiz. Hal böyle olunca da söylentiler, bu telefonla ilgili genel bir görüş oluşturmamızı sağlıyor. Ancak elbette son söz, Güney Koreli teknoloji devi tarafından söylenecek ve bizler de bu telefonla ilgili söylentilerin ne denli doğru olduğunu hep birlikte göreceğiz.