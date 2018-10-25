4 Arka Kameralı Samsung Galaxy A9s - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, dün gerçekleştirdiği etkinlikle ilk 4 kameralı telefonu Samsung Galaxy A9s'i duyurdu.

Samsung Galaxy A9s'in genel görünüşü itibarı ile Galaxy A9 Star'ı andırdığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte önde ve yanlarda tercih edilen cam paneli çevreleyen alüminyum çerçeve oldukça şık duruyor. 6.38 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak olan telefon, Snapdragon 660 yonga seti ve 6GB RAM ile tek varyant olarak satılacak.

Söylendiğine göre cihazda 3.800 mAh'lık bir batarya bulunacak. 128 GB depolama alanıyla gelecek olan telefonda, ekstra depolama alanı isteyenler için MicroSD girişi de bulunuyor. Galaxy A9s, Samsung Experience arayüzüyle ve Android 8.1 işletim sistemiyle karşımızda olacak.

Gelelim telefonu asıl 'sattıracak' olan özelliğe. Galaxy A9s'te tam 4 adet arka kamera bulunuyor. İlki 120 derecelik 8MP, ikincisi 10MP f/2.4 diyafram, üçüncüsü 24 MP'lik ana sensör ve dördüncüsü de 5MP f/2.2 diyaframlı... Bu sayede Samsung, fotoğraf ve video tutkunlarına mükemmel bir cihaz sunuyor.

Son olarak ürünün çıkış tarihinden ve fiyatından bahsedelim. Şimdiden ön siparişleri açılan telefon, Çin'de 3.499 Yuan (2.886 TL) etiketle müşterilerini bekliyor. Limon mavisi, sakız pembesi ve siyah olmak üzere üç farklı varyantla satılan telefon, 11 Kasım'da sahiplerine kargolanacak.