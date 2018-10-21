Samsung Galaxy A9s'in Tanıtım Tarihi Açıklandı

Dünyanın ilk dört kameralı akıllı telefonu Samsung Galaxy A9'un abisi Galaxy A9s'in Çin'de yapılacak tanıtımının tarihi açıklandı.

Dünyadaki ilk dört kameralı akıllı telefonu Samsung Galaxy A9 (2018), bir hafta önce tanıtıldı. Şüphesiz ki Galaxy A9, dört adet arka kamerası ile ön plana çıkacak bir akıllı telefon olacak. Ancak Galaxy A9'un tek iyi özelliği kamerası değil. Sahip olduğu gerek işlemci gerek GPU ile akıllı telefonlar arasında kendini üst klasmana taşıyacak cihazın, 6.3 inçlik Full HD+ bir ekranı bulunuyor.

Galaxy A9'un abisi olacak Galaxy A9s ise 6.3 inçlik 1080x2220 çözünürlüğünde Süper AMOLED bir ekrana sahip olacak. Asıl gücünü Snapdragon 660 işlemciden alacak cihaza 6GB, 8GB RAM seçenekleri ve 128GB depolama eşlik edecek. Ön kamera 24MP ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip olurken arka tarafta; 8MP ultra geniş açılı kamera, 2x yakınlaştırmaya sahip 10MP telefoto kamera, 24MP f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 5MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası olmak üzere toplam 4 adet kamera bulunuyor.

Android 8.1 Oreo ile gelecek olan Galaxy A9s arka tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusuna da sahip. 3.800 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olacak cihaz; 24 Ekim saat 14.00'da (TSİ) Çin'in Xi'an kentinde tanıtılacak.