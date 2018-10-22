24 Ekim'de tanıtılacağı doğrulanan Samsung Galaxy A9s ve Galaxy A6s'in fiyatları ortaya çıktı.

Samsung, 24 Ekim 2018 tarihi için Çin’de bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Güney Kore merkezli teknoloji devinin bu etkinlikte dört kameralı Samsung Galaxy A9s’i duyuracağı doğrulandı ama görünüşe göre Samsung bu etkinlikte Galaxy A6s cihazını da duyuracak. Her iki telefonun fiyatı da etkinliğin gerçekleşeceği tarihten önce ortaya çıkmış durumda.

Dün bir Twitter hesabından paylaşılan bir ekran görüntüsü, her iki cihazın da fiyatını gözler önüne serdi. Görsele göre Galaxy A6s yaklaşık 317 dolardan (2199 yuan) satılacak. Bu fiyat 6 GB RAM’e sahip olan cihaza ait. 6 GB RAM’li Galaxy A9s’in fiyatı ise yaklaşık 505 dolar (3499 yuan) olacak.

Her iki cihazın da çeşitli versiyonları olacaktır; bu demek oluyor ki daha pahalı ve daha ucuz versiyonların bulunması da oldukça muhtemel. Samsung Galaxy A9s dört kamera ile gelirken Galaxy A6s ise iki arka kameraya sahip olacak. Her iki cihazın da arka kısmında parmak izi okuma sensörleri olacak ve cihazlar fabrika çıkışı olarak Android Oreo ile gelecekler.