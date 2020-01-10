Samsung'un Katlanabilir Yeni Telefonu 'Galaxy Bloom' Olacak

Samsung'un, CES 2020 etkinliklerinde herkese açık olmayan bir toplantı düzenlediği rapor edildi. Üstelik rapora göre Samsung'un katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Fold 2 olarak değil, Galaxy Bloom olarak piyasaya sürülecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında en çok Galaxy Fold isimli katlanabilir ekranlı telefonuyla konuşuldu. Çünkü şirket, büyük umutlar besleyerek geliştirdiği telefonunu bir türlü istenilen dayanıklılık düzeyine getiremedi. Telefon, hazırlandıktan sonraki ilk gerçek kullanıcı testlerinde büyük sorunlar yaşadı ve testlerin başladığı ilk 24 saatte Galaxy Fold'lar, kullanılamaz hale geldi.

Samsung, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Galaxy Fold'u tamamladığını söyledi ve resmi olarak piyasaya sürdü. Yaşanan tüm sorunlara rağmen katlanabilir ekran teknolojisinden vazgeçmek istemeyen Samsung, "Galaxy Fold 2" olarak isimlendirilen yeni bir telefon üzerinde çalışmaya başladı. Hatta iddialara göre Samsung'un ikinci katlanabilir ekranlı telefonu, kısa bir süre sonra lansman yapacak.

Samsung'un ikinci katlanabilir ekranlı telefonunun yatay eksende katlanacağı ve katlandığı zaman avuç içine sığabilecek bir yapıda olduğu söyleniyordu. Ortaya çıkan konsept tasarımlar ve raporlar da bu söylentileri destekliyordu. Hatta Webtekno ekibi olarak bizler de katlandığında kare gibi olacak bu telefonu sizlere pek çok kez "Galaxy Fold 2" olarak lanse etmiştik. Ancak görünen o ki Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni telefonu "Galaxy Fold 2" olarak isimlendirilmeyecek.

Bilindiği üzere ABD'nin Las Vegas kenti şu sıralar, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan "CES 2020"ye ev sahipliği yapıyor. Teknoloji devleri, düzenledikleri panel ve etkinliklerle geliştirdikleri yeni teknolojileri tüketicilerle buluşturuyorlar. Şimdiyse Samsung'un, CES 2020 kapsamında herkese açık olmayan bir toplantı düzenlediği ve bu toplantı kapsamında da yatay eksende katlanabilen yeni telefonunu, toplantıya katılanlara duyurduğu ifade ediliyor.

İşte Samsung'un gizli toplantısında çekilen bir fotoğraf

Samsung'un katlanabilir ekranlı ikinci telefonu, Galaxy Fold 2 olarak değil "Galaxy Bloom" olarak tüketicilerin beğenisine sunulacak. Üstelik söz konusu toplantıyla ilgili hazırlanan bir rapor, Galaxy Bloom'un Galaxy Fold gibi plastik bir ekrana değil, ultra ince cam olarak isimlendirilen bir teknolojiye sahip olacağını gösteriyor.

Samsung'un yeni akıllı telefonuyla ilgili hala netleşmiş bir durum yok. Ancak CES 2020 etkinliğinde düzenlenen gizli toplantı, Samsung'un katlanabilir ekranlı ikinci telefonunu resmileştirdiği gibi, bu telefonun isminin Galaxy Bloom olacağını da ortaya koyuyor. Ancak Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni telefonuyla tanışmak için bir süre daha beklememiz gerekiyor çünkü bu telefonun resmi lansmanının şubat ayında yapılması bekleniyor.