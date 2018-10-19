Samsung, S-Pen desteği ile ekran üzerinde tam kontrol sağlayan, Gigabit LTE desteği ile de bağlantı sorunu yaşatmayan yeni 2'si 1 arada ürünü Galaxy Book2'yi resmi olarak tanıttı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Gigabit LTE destekli, bir klavye ve S-Pen ile kontrol edilebilen yeni 2’si 1 arada ürünü Galaxy Book2’yi duyurdu. Snapdragon 850 mobil bilgi-işlem platformu ile güçlendirilen cihaz, Windows işletim sistemi ile çalışıyor.

12 inçlik Full HD+ (2160×1440) sAMOLED ekrana sahip olan Galaxy Book2, Snapdragon X20 LTE Modem Cat.18 5CA ve 4X4 MIMO ile son derece yüksek bağlantı hızlarını destekliyor. Cihazda ayrıca Dolby Atmos desteği ve AKG markalı hoparlörler bulunuyor.

Samsung Galaxy Book2 Özellikler

Qualcomm Snapdragon 850 işlemci

4GB RAM, 128GB depolama

12 inç Full HD+ sAMOLED ekran

8MP arka, 5MP ön kamera

Snapdragon X20 LTE Modem Cat.18 5CA, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz, VHT80 MIMO

Kasım ayında satışa sunulacak olan Samsung Galaxy Book2, 999 dolar (~5600 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ve Türkiye fiyatının ne olacağı şu an için bilinmiyor ancak yukarı belirttiğimiz fiyata vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.