Samsung, Galaxy Buds ve Galaxy Buds+ isimli kablosuz kulaklıkları için bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yayınlanan yazılım güncellemesi, dokunmatik kontrolden hoşlanmayan kullanıcılar için ana ekrana widgetlar getiriyor. Bu widgetlar, kulaklıklarla ilgili pil durumunu görmenin yanı sıra kulaklıkların kontrol edilmesini sağlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarının yanı sıra giyilebilir teknolojik ürünleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Samsung şimdi, Galaxy Buds ve Galaxy Buds+ isimli kablosuz kulaklıkları için yeni bir güncelleme yayınladı ve yayınlanan güncelleme, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştiriyor.

Günümüzde piyasaya sürülen kablosuz kulak içi kulaklıklar, genellikle dokunmayla kontrol ediliyor. Yani kullanıcılar, kulaklıklara dokunarak dinledikleri müziği kapatabiliyor ya da gelen aramayı yanıtlayabiliyorlar. Ancak tüm kullanıcılar bu özelliği sevmek zorunda değiller ve bu durumu görmezden gelmeyen Samsung, yeni yazılım güncellemesi ile kulaklıkların kontrolünü sağlamak için kullanıcılara iki ayrı yol sunuyor.

Galaxy Buds ve Galaxy Buds+'ın yeni widgetlarıyla kullanım kolaylaşıyor

Samsung'un yeni yazılım güncellemesiyle akıllı telefonlara gelen widgetlar, farklı işlevler sunuyor. Örneğin bu widgetlardan bir tanesi kulaklıkların ve şarj kutusunun pil durumunu gösterirken diğeri kulaklıkların kontrolünü sağlıyor. Yani kullanıcılar, artık bu widgetlar aracılığıyla kablosuz kulaklıklarının ses seviyesini ayarlayıp, dokunmatik yüzeyleri kilitleyebilecekler. Bu sayede Galaxy Buds ve Galaxy Buds+'ın kullanılabilirliği iyileştirilmiş olacak.

Samsung'un Galaxy Buds ve Galaxy Buds+ için hazırladığı yeni yazılım güncellemesinin başka bir özelliği de sunulan widgetların özelleştirilebiliyor olması. Bu bağlamda widgetlar, kullanıcılara widgetın opaklık seviyesini ayarlama ve widgetı sistem temasına göre uyarlama özelliği sunuluyor.

Reddit'te yer alan bilgilere göre Samsung, Galaxy Buds ve Galaxy Buds+'ın yazılım güncellemesi bölgesel olarak dağıtmaya başladı. Kendi gerçekleştirdiğimiz kontrollerde güncellemenin Türkiye'de de yayınlanmış olduğunu teyit ettik. Eğer bir Galaxy Buds modeline sahipseniz mobil uygulama üzerinden güncelleme gelip gelmediğini kontrol edebilir ve güncellemeyi yükleyebilirsiniz.