Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds+ için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yayınlanan güncelleme, kullanıcılara 3 yeni ve etkili özellik sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta düzenlediği bir etkinlikle 2020 model yeni amiral gemilerini duyurdu. Şirketin etkinlikler arasında duyurduğu ürünler arasında Galaxy S20 ailesi ve Galaxy Z Flip'in yanı sıra şirketin yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds+ modeli de bulunuyordu. Şirket şimdi, yeni kablosuz kulaklıkları için bir yazılım güncellemesi daha yayınladı. Yayınlanan güncelleme, Galaxy Buds+ kulaklıkların işlevselliğini artırıyor.

Samsung'un Galaxy Buds+ için yayınladığı yeni yazılım güncellemesi Galaxy Buds+ modellerine 3 yeni özellik getiriyor. Bu yeni özellikler; bir yandan Galaxy Buds+'ların bilgisayara bağlanılmasını sağlarken diğer yandan da "Ambient Sound" özelliğinin otomatik olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca Galaxy Buds+'ın yeni yazılım güncellemesi, kulaklıklara yeni ve işlevsel bir hareket yeteneği getiriyor.

Galaxy Buds+'a yeni yazılım güncellemesi ile Microsoft Swift Pair özelliği geldi

Samsung'un Galaxy Buds+ için hazırladığı yeni yazılım güncellemesi, Microsoft Swift Pair özelliği ile Galaxy Buds+'ların Windows 10 bilgisayarlarla kolaylıkla eşleştirilmesini sağlıyor. Böylelikle tüketiciler, kablosuz kulaklıklarını bilgisayarlarına kolaylıkla eşleştirecekler ve gerek müzik dinlemek gerekse video görüşme uygulamalarını kullanabilmek için Galaxy Buds+'larını kullanabilecekler.

Gelişmiş Ambient Sound özelliği

Yeni yazılım güncellemesi Galaxy Buds+'ların sahip olduğu Ambient Sound özelliğini çok daha işlevsel bir hale getiriyor. Öyle ki tüketiciler, artık bu özelliği otomatik olarak kullanabilecekler ya da kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu özelliği ayarlayabilecekler. Böylelikle tüketiciler, bir yandan müzik dinler ya da film izlerken diğer yandan da çevrelerindeki sesleri kolaylıkla duyabilecekler.

Çalma listelerini tek bir dokunuşla dinleyebilme

Kablosuz kulaklıkların en etkileyici özellikleri, ufak dokunuşlarla belirli komutları uygulayabilme. İşte Galaxy Buds+'lar da bu özelliklere sahipler ve bu kablosuz kulaklıklar için sunulan son güncelleme, tüketiciler için yeni bir dokunmatik komut özelliği getiriyor. Öyle ki Galaxy Buds+'lara eklenen yeni bir dokun ve beklet hareketi, tüketicilerin belirledikleri bir Spotify çalma listesinin otomatik olarak çalınmaya başlamasını sağlıyor.

Samsung tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Galaxy Buds+ güncellemesi, "Galaxy Wearable" isimli bir uygulama üzerinden yüklenebiliyor. Eğer sizler de Samsung'un en yeni kulaklık modellerine sahipseniz, Galaxy Wearable uygulamasını kullanarak bu güncellemeyi yapabilir ve Galaxy Buds+'larını daha işlevsel bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.