Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler kablosuz kulaklığı Galaxy Buds’ın yeni modeli için destek sayfalarını yayına almaya başladı. Galaxy Buds+ şeklinde adlandırılması beklenen kulaklık, Apple’ın yeni AirPods Pro’suna iddialı bir rakip olabilir.

Samsung’un bu yılın başlarında ABD’nin San Francisco kentinde düzenlediği Unpacked etkinliğinde görücüye çıkardığı ürünlerden biri de Galaxy Buds olmuştu. Akıllı telefon, akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleri başta olmak üzere tüm ürünlerini Galaxy markası altında toplamaya karar veren Güney Koreli şirket, daha önceleri Gear IconX olarak adlandırdığı Bluetooth kulaklığına Galaxy Buds ismini vermişti.

Kompakt ve şık bir tasarıma sahip olan kablosuz kulaklıklar, 58mAh bataryası ile 5 saate kadar müzik keyfi sunuyor. Yeni Galaxy Buds+ modeli ile kullanıcılara çok daha iyi bir ses deneyimi yaşatmayı arzulayan Samsung, yakın zaman önce duyurulan Apple AirPods Pro’unun karşısına güçlü bir şekilde dikilmek istiyor.

Güney Koreli şirket, bugün itibarıyla bir sonraki Galaxy Buds modeli için hazırladığı destek sayfalarını yayınlamaya başladı. Bu haftanın başlarında, yeni kablosuz kulaklığın Galaxy Buds+ şeklinde adlandırılabileceği ortaya çıkmıştı. Şimdi, Samsung'un resmi internet sitesinde açılan destek sayfaları, Galaxy Buds+’ın resmiyet kazandığını gösteriyor.

Samsung Galaxy Buds+ ne zaman tanıtılacak?

Bir cihazın destek sayfasının yayına alınması, her zaman ürünü kısa zaman sonra göreceğiz anlamını taşımayabilir. Örneğin, Galaxy Fold 2 için destek sayfaları geçtiğimiz ay yayınlandı; ancak Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu şubat ayından önce tanıtması beklenmiyor. Bununla birlikte Samsung, Galaxy Watch Active 2'yi ilk olarak Galaxy Watch Active'den yalnızca altı ay sonra piyasaya sürdü. Bu nedenle şirket, Galaxy Buds+ için de benzer bir stratejiyi takip edebilir.

Samsung’un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+’ı hangi özelliklerle donatacağını henüz bilmiyoruz. AirPods Pro’da gördüğümüz aktif gürültü engelleme özelliğinin yeni Galaxy Buds+’larda da karşımıza çıkabileceği söyleniyor. Önümüzdeki günlerde Galaxy Buds+ ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.