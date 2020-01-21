Samsung Galaxy Buds+’a Ait Yeni Görseller Ortaya Çıktı

Samsung'un bir süredir gündemi meşgul eden yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+'a ait yeni render görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, yeni kulaklıkların tasarım noktasında önceki modellere benzer özellikler taşıyacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy Buds+’ın nasıl göründüğünü, ilk kez geçen ay Samsung’un SmartThings uygulamasının kodunda görmüştük. Bu görüntüde yer alan kulaklıklar, tasarımıyla pek çok kişiyi şaşırtmış ve kulaklıkların neredeyse önceki modelle aynı tasarımda olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdiyse paylaştığı tutarlı bilgilerle tanınan MySmartPrice, Samsung Galaxy Buds+’ı üç farklı renkte gösteren render görüntülerini yayınladı.

Yayınlanan yeni görüntüler sayesinde önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan kulaklıklar hakkında daha net bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bununla birlikte bu görüntüler de tıpkı daha önceki sızıntılar gibi yeni ürünün tasarım anlamında önceki nesil Galaxy Buds’tan çok da farklı olmayacağını gözler önüne seriyor. Dilerseniz gelin bu görüntülere daha yakından bakalım.

Samsung Galaxy Buds+, önceki nesille benzer bir tasarıma sahip olacak:

Şarj kutusu önceki nesille neredeyse birebir aynı olan Galaxy Buds+’taki tek büyük değişiklik, LED’lerin hemen altına yerleştirilmiş olan L ve R yazıları gibi görünüyor. Öte yandan yeni kulaklıklarda, daha önceden de bildiğimiz üzere aktif gürültü engelleyici bulunmayacağı söyleniyor. Buna rağmen yeni kulaklıklar, üstün arama kalitesi ve daha uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Pil ömrü demişken önceki nesil Galaxy Buds, 58 mAh’lik bir bataryaya sahipken bu sayı, yeni nesilde 85 mAh’lik daha büyük bir bataryaya yükseltilmiş durumda. İddia edilenlere göre yeni nesil kulaklıklar, büyüyen pil hacmi sayesinde 12 saate kadar daha fazla oynatma süresi sunacak. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz üstün arama kalitesiyle doğru orantılı olarak kulak içi kulaklıklarda iki adet ek mikrofonun bulunacağının da altı çiziliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat’taki etkinliğinde yeni nesil amiral gemisi Galaxy S20 ve katlanabilir Galaxy Z Flip akıllı telefonlarının yanı sıra Galaxy Buds+ kulaklıklarını da tanıtabilir. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.