Samsung, Galaxy F'i 20 Şubat'ta Gösterecek Ama Tanıtmayacak

Samsung'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy F modelini 20 Şubat'ta SDC 2018'de olduğu gibi gösterecek ancak resmen tanıtmayacak.

Samsung, gelecek hafta gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerini gün yüzüne çıkaracak. Bazı sızıntılara göre şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olacak Galaxy F ya da Galaxy X de bu etkinlik sırasında tüketicilere tanıtılacak.

Daha önce Samsung akıllı telefonlar ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleştirmiş olan Max J isimli Twitter kullanıcısına göre Samsung, 20 Şubat’taki lansman etkinliği sırasında katlanabilir akıllı telefonu için küçük bir demo gösterim sağlayacak. Fakat cihazın asıl lansmanı için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Galaxy S10, gerek çerçevesiz ekranlı tasarımı gerek ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı gerekse üçlü arka kamera kurulumu ile Samsung’un Galaxy S serisinde attığı en büyük adımlardan biri olacak. Muhtemelen şirket, ‘Samsung adına’ böylesine fazla yenilik içeren bir cihazın katlanabilir akıllı telefonun gölgesinde kalmasını istemiyor.

Güncelleme: Samsung, yayınladığı yeni teaser ile Galaxy F'in 20 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını duyurdu. Yine de çok fazla umutlu olmamak gerekiyor çünkü Samsung, Galaxy S10 ailesine gölge düşürmek istemeyecektir. Tahminlere göre şirket, katlanabilir telefonunun final tasarımını ve özelliklerini bizlerle paylaşacak ancak cihaz bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya çıkacak.