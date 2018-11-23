Samsung Galaxy F'in Gözlerinizi Pörtletecek Fiyatı

Akıllı telefon dünyasında yeni bir akım başlatması beklenen katlanabilir telefon Samsung Galaxy F'in beklenen satış fiyatı hiç de iç açıcı görünmüyor.

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F'in eli kulağında. Çok kısa bir süre içerisinde duyurulması beklenen ve açıldığında 7 inçlik bir tablete dönüşecek olan telefonun fiyatı da büyük bir merakla bekleniyor.

Gizmodo'nun Samsung'a yakın kaynaklardan aldığı habere göre, telefonun fiyatı pek de iç açıcı olmayacak. Samsung'un İngiltere departmanlarının birinde çalışan gizli bir görevliden alınan bilgiye göre, telefonun 1.500 ile 2.000 pound arasında olması bekleniyor. Ülkemizdeki vergileri işin içine hiç katmadan, günlük kur üzerinden bu tutar 10.000 - 15.000 TL civarı bir fiyata tekabul ediyor.

Cihazın yurt dışındaki fiyatının dahi kabul edilemez derecede pahalı olacağı düşünülürse, ülkemiz için gerçekten akıllara zarar bir fiyattan söz ediyoruz. Samsung'un ilk etapta sadece 1 milyon civarı bir cihaz stoğu ile piyasada olacağı bilgisiyle birleşince, bu fiyat bilgisinin doğru olma olasılığı da artıyor. Akıllı telefonların altın kaplama türevi özel versiyonlarını bir kenara bırakırsak gelmiş geçmiş en pahalı akıllı telefon bizleri bekliyor olabilir.