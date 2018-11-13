Samsung Galaxy F'i Her Açıdan Gösteren Konsept Video

Samsung Galaxy serisine eklenecek olan katlanabilir telefona bu video ile daha yakından bakıyoruz.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı'nda seneler süren bekleyiş son bulmuş ve Güney Koreli firma, Galaxy F olarak adlandırılan katlanabilir telefonu bizlere göstermişti. Ancak telefon gösterilirken sahne zifiri karanlığa bürününce çok da bir şey anlayamamıştık.

Concept Creator isimli YouTube kanalı, daha önce hazırlamış olduğu videolara bir yenisini ekledi. 7.3 inç boyutundaki, kapandığında 4.58 inç olacak ekranı ve telefonun genel yapısını böylece kafamızda çok daha iyi oturtabiliyoruz.

Galaxy F'in konsept telefonunda USB-C portunu ve 3.5mm ses girişini görüyoruz. Açıkçası Samsung'un gösterdiği cihaz tuğladan halliceydi. Telefonun bu konsept videodaki kadar ince olabileceğine ihtimal vermiyoruz ancak en azından son ürüne dair kafalarda bir imaj oluşturuyor.