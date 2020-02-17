Samsung Galaxy Fold 2, Ekrana Gömülü Kamerayla Gelebilir

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Fold’un yaşadığı başarısızlığa rağmen bu yıl Galaxy Z Flip ile kararlılığını göstermiş oldu. Firmanın yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 ise görünüşe göre yeni bir kamera teknolojisiyle gelecek.

Samsung’un ilk akıllı telefonu olan Galaxy Fold, büyük beklenti yaratmasına rağmen başarısızlıkla anılıyordu. Yine de firma, bu alandaki çalışmalarını askıya almayacağını yeni modeliyle göstermişti.

Birden fazla kaynağa göre Samsung, Galaxy Fold 2 adlı bir model daha geliştirecek. Orijinal katlanabilir telefonun yeni versiyonu olacak olan bu cihazda kamera sistemi değiştirilecek ve kameralar ekrana gömülü hâle getirilecek.

Galaxy Fold 2, bu yılın 3. çeyreğinde gelecek:

Her iki kaynağın da belirttiği üzere Galaxy Fold 2, bu yılın 3. çeyreğinde gelecek. İddialara göre bu cihazın çıkış tarihi, temmuz kadar yakın bile olabilir. Tamamen açıldığında boyutu 7,7 inç olacak olan cihazın fiyatı, bir önceki modelle aynı olacak.

Öte yandan yeni UTG (Ultra Thin Glass/Ultra İnce Cam) teknolojisi, Galaxy Fold 2’de de kullanılacak zira bu camları üreten Vietnam fabrikası, talebe karşılık verebilmek amacıyla üretim kapasitesini artırdı.

Yeni katlanabilir akıllı telefon, muhtemelen öncelikli olarak selefinin kötü şöhretine karşı mücadele etmek durumunda kalacak. Bu yılın Galaxy Z Flip modeliyse şimdilik daha çok yeni ve kendisini ispatlaması gereken bir başka model.

Yeni telefonun kamerası ekran altında olabilir:

Yeni telefonla ilgili olarak ortaya atılan iddialar, bu telefonun ekrana gömülü bir kamera kullanacağını gösteriyor. Yani Galaxy Fold 2, ekranında damla çentiğe ya da deliğe sahip olmayacak.

Galaxy Fold 2’nin tasarımı konusunda daha fazla bilgi mevcut değil. Bu durumda telefonun tasarımının nasıl olacağı merak konusu. Kablosuz şarj ve kablosuz kulaklık ile birlikte ele aldığımızda Samsung, Galaxy Fold 2’de herhangi bir delik ya da açıklık olmayan daha dayanıklı bir tasarıma imza atabilir.

Twitter'da ortaya atılan iddialara ve ortaya çıkan sızıntılara göre telefon hakkındaki bilgilerimiz ise şu şekilde:

Ana Ekran: 7,7 inç QXGA+ 120 Hz AMOLED

7,7 inç QXGA+ 120 Hz AMOLED Kapalı hâlde ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED

6,4 inç FHD+ Super AMOLED Ön kamera: 10 MP

10 MP Diğer kameralar: 12 MP Geniş açı + 12 MP Ultra geniş açı + 64 MP Telefoto + Derinlik sensörü

12 MP Geniş açı + 12 MP Ultra geniş açı + 64 MP Telefoto + Derinlik sensörü İşlemci: Snapdragon 865

Snapdragon 865 Bağlantı: 5G

Yeni Samsung Galaxy Fold 2 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu telefon, bir önceki versiyonunun yarattığı hayal kırıklığını unutturabilecek mi?