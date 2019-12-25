Samsung’un önümüzdeki şubat ayında ABD’nin San Francisco eyaletinde düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S11 ile birlikte Galaxy Fold 2’yi de tanıtması bekleniyor. Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy Fold 2'nin ekranında gerçek cam kullanacak.

İlk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold ile yeni bir dönemin kapısını aralayan Samsung, bu segmentin en iddialı markası olduğunu kanıtlamaya kararlı. Fold serisinin ikinci modeli üzerinde hummalı bir çalışma yürüten Güney Koreli teknoloji devi, bu kez tam anlamıyla hatasız bir cihazı kullanıcıların beğenisine sunmayı hedefliyor.

Hatırlayacağınız üzere orijinal Galaxy Fold modeli menteşe ve ekran tarafında önemli sıkıntılar yaşadıktan sonra piyasadan toplatılmıştı. Cihazı yeniden tasarlayan Samsung, telefonu çevreleyen tüm hataları giderse de, büyük soru işaretlerine neden olmuştu.

Sızıntı denilince akla gelen ilk isimlerden IceUniverse, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samsung Galaxy Fold 2 ile ilgili bazı ilginç detaylar verdi. Ünlü teknoloji gurusuna göre Samsung, Motorola Razr benzeri bir tasarıma sahip olması beklenen Galaxy Fold 2’nin ekranında ultra ince gerçek cam kullanacak. Böylece cihazın ekranı çok daha düz ve berrak bir görüntüye kavuşacak.

Geçen ay Samsung’un, ultra ince cam paneller için DoInsys şirketi ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı ortaya çıkmıştı. Bu ayın başlarında ise Lets Go Digital, şirketin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) ‘Samsung Ultra İnce Cam', 'Samsung UTG' ve 'UTG’ olmak üzere üç ticari marka için patent başvurusunda bulunduğunu keşfetmişti.

Geçtiğimiz günlerde kanlı canlı görüntülenen Galaxy Fold 2’nin, 18 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S11 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Cihazın delikli bir selfie kamerasına sahip 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. 1.000 dolardan daha az bir fiyat etiketi ile gelmesi beklenen Galaxy Fold 2, buna rağmen amiral gemisi donanımlara sahip olacak. Cihazın, Snapdragon 865 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 45W hızlı şarj gibi özelliklerle donatılacağını düşünüyoruz.

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