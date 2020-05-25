Samsung Galaxy Fold 2'ye Ait Patent Görselleri Ortaya Çıktı

Sızıntı haberlerle ünlü internet sitesi LetsGoDitigal, Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı Galaxy Fold 2'ye ait patent görsellerini paylaştı. Su geçirmezlik sertifikasıyla piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Fold 2, görünüşe göre birtakım değişiklikleri de bünyesinde barındıracak.

Geride bıraktığımız aylarda Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u piyasaya sürmüştü. Açıldığında 7,3 inç gibi tablete yakın bir ekran büyüklüğü sunan bu akıllı telefonun ardından firma, geçtiğimiz şubat ayında Galaxy Z Flip’i de tanıtarak katlanabilir akıllı telefon portföyünü genişletmeye devam etti.

Güney Koreli firmanın gelecek planları arasında Galaxy Fold’un halefi olacak yeni bir katlanabilir akıllı telefon tanıtmak bulunuyor. Bugün ortaya çıkan patentlerse Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması beklenen bu akıllı telefona daha yakından göz atmamıza olanak sağlıyor. Gelin bir sonraki Galaxy Fold’da bizleri bekleyen değişikliklere daha yakından göz atalım.

Galaxy Fold 2’de kullanıcıları bekleyen değişiklikler neler?

Galaxy Fold, Samsung’un piyasaya sürdüğü en pahalı akıllı telefon olmasına rağmen su geçirmez değildi. Görünüşe göre Samsung, önümüzdeki günlerde su geçirmez bir katlanabilir telefon çıkarmayı planlıyor. Bu iddiaların kaynağıysa 13 Kasım 2019 tarihinde Samsung Electronics tarafından 'Su Geçirmez Yapı İçeren Elektronik Cihaz' adıyla WIPO’ya (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) yapılan bir patent başvurusuna dayanıyor.

22 Mayıs 2020’de yayınlanan bu patent, Samsung’un katlanabilir bir akıllı telefonu nasıl su geçirmez hâle getirmek istediğini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Patent görsellerine göre firma, katlama mekanizmasına su girişini engellemek için cihaza farklı bileşenler ekleyecek.

Galaxy Fold 2, periskop zoom kamerayla gelecek:

Patent görüntülerinde, üçlü kamera modülünün en altında farklı bir kamera deliğinin yer aldığını görebiliyoruz. Bu da Samsung Galaxy Fold 2’nin gerçekten de Galaxy S20 Ultra’da olduğu gibi periskop zoom kameraya sahip olacağını bizlere gösteriyor.

Görünüşe göre yeni nesil Galaxy Fold’da göreceğimiz bir diğer değişiklik ekran kısmında yapılacak. Bu noktada patent görüntüleri, orijinal Galaxy Fold katlandığında ön tarafta kalan büyük ekranın daha küçük ve şerit şeklinde bir panelle değiştirileceğini söylüyor. Galaxy Z Flip’tekine benzer görünen bu ekran, kullanıcıların bildirimler, tarih ve pil yüzdesi gibi bilgileri görmesine imkân verecek.

Samsung, Galaxy Fold 2’nin tanıtım tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak cihazın Galaxy Note20 serisiyle aynı anda tanıtılması bekleniyor. Bunun içinse en azından önümüzdeki ağustos ayına kadar beklememiz gerekiyor. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.