Samsung Galaxy Fold 2, Daha Uygun Bir Fiyatla Gelebilir

Galaxy Fold, eylül ayında piyasaya sürüldü ve katlanabilir telefon devrini başlattı. Ancak Galaxy Fold'dan daha küçük ekranla gelmesi beklenen Galaxy Fold 2 için çalışmalar devam ediyor ve yeni telefon, selefinden daha ucuza satılabilir.

Samsung, Galaxy Fold'u bu yılın başlarında duyurmuş ve ortaya çıkan tasarım sorunları nedeniyle telefonun piyasaya çıkışını ertelenmişti. 2019'un sonuna yaklaştığımız günlerde gözler, Galaxy Fold 2'ye döndü. Cihaz, 2020 yılının şubat ayının sonunda, Barselona'daki MWC'de duyurulabilir.

Katlanabilir telefon serisinin bir sonraki üyesinin özellikleri hakkında söylentiler devam etse de, fiyatı hakkında şimdiye kadar hiçbir şey bilmiyorduk. Ancak Güney Kore'den gelen yeni haberler, Galaxy Fold 2'nin fiyatının ilk nesilden çok daha uygun olacağını öne sürüyor. Samsung, katlanabilir ekranların üretimindeki maliyetleri düşürdüğü için yeni telefonunu daha uygun fiyattan satışa sunabilir.

Samsung'un bir sonraki katlanabilir telefonunda Motorola'nın Razr tasarımını kullanacağı bildiriliyor. Ayrıca daha küçük bir ekrana sahip olacağı için tüm maliyetlerin düşeceği öngörülüyor. Diğer yandan yeni telefonda, Galaxy Fold'da kullanılan şeffaf plastik polimid (PI) koruyucu katman yerine çizilmeye dayanıklı ultra ince cam (UTG) kullanabileceği konuşuluyor.

Yani Galaxy Fold 2, katlanabilir özelliğiyle birlikte Galaxy S11 ile aynı maliyette olabilir. Kore'den gelen raporlara göre Galaxy Fold 2'un fiyatı yaklaşık 1 milyon won (yaklaşık 841 dolar) olacak. Ancak telefonun küresel pazarlara açılmasıyla bu fiyat artacak ve yaklaşık 1000 dolar olarak belirlenecek. Üreticilerin katlanabilir cihazlara yönelmesiyle, yeni teknoloji herkes için daha erişilebilir bir fiyata inebilir.

Samsung Galaxy Fold 2'nin orta seviye bir telefon olmayacağı söyleniyor ancak üst seviye katlanabilir telefonun maliyet düşüşüne rağmen Galaxy Fold'a göre daha ucuz olmasını açıklamak zor.