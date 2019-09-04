Samsung, katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold'u ilk olarak bu yılın başlarında Nisan ayında piyasaya sürmeyi düşünüyordu. Fakat bitmeyen problemler zinciri, cihazın tanıtım tarihini günümüze kadar ertelemeyi başardı. Yeni bir iddia ise cihazın bu Cuma tanıtılacağını söylüyor.

2019 yılı, katlanabilir akıllı telefonların yılı olarak belirlendi; hatta bu konuda Samsung ve Huawei gibi pek çok dev firma, kendi katlanabilir telefonunu üreteceklerini açıklamışlardı. Ancak Galaxy Fold inceleme birimleriyle ilgili ciddi sorunlar, Samsung'un yayınlanma tarihini nisan ayından eylül ayına kadar geciktirmeye zorladı ve olay tam anlamıyla bir yılan hikayesine döndü.

Henüz dün yaptığımız bir haberimizde, Galaxy Fold’un 27 Eylül tarihinde tanıtılabileceğini söylemiştik. Fakat bugün ortaya çıkan iddialar ise çok daha erkeni işaret ediyor. Dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan Reuters, Galaxy Fold’un memleketi olan Güney Kore’de 6 Eylül 2019’da yani önümüzdeki Cuma günü tanıtılacağını öne sürdü.

Reuters, Güney Kore’de büyük bir operatörden aldığı bilgilere göre telefonun maliyetinin yaklaşık 1990 dolar (yaklaşık 11.300 TL) olacağını belirtiyor. Bu da, Samsung'un Galaxy Fold için "ucuz bir sürüm" üzerinde çalıştığı iddialarını zayıflatıyor. Güney Kore’nin ardından dünya çapında da kısa süre sonra piyasaya sürüleceği iddia edilen Galaxy Fold, yine iddialara göre A.B.D’de Eylül ayının sonunda satışa çıkacak.

Eylül’de mobil dünyasında işler kızışacak:

Yüksek fiyatı ve ergonomik olmayan kullanımı nedeniyle Galaxy Fold, sadece kısıtlı bir kitleye hitap edebiliyor. Bununla birlikte Eylül ayı içerisinde Samsung’u bekleyen bazı sorunlar da var. Çünkü Galaxy Fold, tek başına yılın son çeyreğinin en önemli amiral gemisi olmayacak.

Aynı dönemde Huawei, en önemli cihazlarından olan Mate 30 Pro’yu ve Apple’da merakla beklenen iPhone 11 serisini tanıtacak. Ayrıca bir başka Çinli firma olan OnePlus, 7T modelini; Google ise Pixel 4’ünü bu yıl bitmeden piyasaya sürecek. Anlayacağınız Eylül’de mobil dünyası için işler oldukça kızışacak.

Her ne olursa olsun Samsung Galaxy Fold, mobil sektör için oldukça devrimsel bir nitelik taşıyor. Sektöründe ilklerden olacak bu cihazın tanıtımından sonraki süreçlerinden, fiyatından ve tüm özelliklerinden haberdar olmak için bizi takipte kalabilirsiniz