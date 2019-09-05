Aylardır Beklenen Samsung Galaxy Fold Nihayet Duyuruldu

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung, bugün yaptığı bir açıklamayla birlikte telefonunun ne zaman çıkacağını duyurdu. Sitesinde yaptığı basın açıklaması sırasında telefonun özelliklerine de değindi.

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, aylar süren ertelemelerin sonunda resmi olarak bugün duyuruldu. Samsung'un kendi sitesinde yapılan basın açıklaması aracılığıyla duyurulan Galaxy Fold, öncelikle Kore'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Singapur, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi seçilmiş ülkelerde satışa sunulacak. Bu seçilmiş ülkelerde Samsung'un 5G'li modeli de bulunacak.

Açıldığı zaman 7,3 inçlik bir Infinity Flex ekrana sahip olan Galaxy Fold, içeri doğru katlanıyor. Dynamic AMOLED bir ekrana sahip olan telefonun en/boy oranıysa 4,2:3 olarak karşımıza çıkıyor.

Katlanabilir ekran ve menteşe tasarımı, bu senenin başında farklı sorunlarla karşılaşmış, bu sorunlar sonucunda Samsung katlanabilir telefonunu piyasadan çekmek zorunda kalmıştı. Şirketin yaptığı açıklamalarda tasarım ve yapının değiştirildiği, bu nedenle sorunların bir daha kendini tekrar etmeyeceği belirtildi.

Katlanabilir ekranı geçip diğer ekrana geldiğimiz zaman 4,6 inçlik HD+ Super AMOLED bir ekranın Galaxy Fold'un dış yüzeyinde olduğunu görebiliyoruz. Bunun yanı sıra bünyesinde birçok kamera bulunduran Samsung Galaxy Fold, küçük ekranın bulunduğu alanda 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamerayı da barındırıyor.

Katlanabilen ekrana geçtiğimiz zaman 10 MP + 8 MP değerinde bir kamera dizilimi katlanabilir ekranın içinde bulunurken 12 MP + 16 MP + 12 MP şeklindeki bir kamera dizilimi de cihazın arkasında bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alan Galaxy Fold, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamayla birlikte geliyor. Telefon aynı zamanda 4.380 mAh'lik bir bataryayı da bünyesinde barındırıyor. Samsung, bataryanın cihazın iki tarafına bölündüğünü bu sene başında gerçekleştirdiği lansmanında söylemişti ve bu konuya dair bir değişiklik bulunmuyor.

Android 9 Pie tabanlı One UI kullanıcı arayüzünü kullanan Galaxy Fold, hem 7,3 inçlik ekranında hem de 4,6 inçlik ekranında hiçbir sorun çekmeden çalışıyor. Ayrıca One UI ile birlikte çoklu görevler gerçekleştirilebiliyor ve devasa ekranın avantajları kullanılabiliyor.

Samsung Galaxy Fold teknik özellikleri:

Ekran: 1536×2152 çözünürlüğünde 7,3 inç Infinity Flex

1536×2152 çözünürlüğünde 7,3 inç Infinity Flex Yonga seti: Snapdragon 855

Snapdragon 855 Arka kamera: 16 MP ultra geniş açılı f/2,2, 1,0 μm piksel boyu, 123˚+ 12 MP geniş açılı Super Speed Dual Pixel AF, OIS, f/1,5 / f/2,4, 1,4 μm piksel boyu, 77˚+ 12 MP telefoto PDAF, f/2,4, OIS, 1,0 μm piksel boyu

16 MP ultra geniş açılı f/2,2, 1,0 μm piksel boyu, 123˚+ 12 MP geniş açılı Super Speed Dual Pixel AF, OIS, f/1,5 / f/2,4, 1,4 μm piksel boyu, 77˚+ 12 MP telefoto PDAF, f/2,4, OIS, 1,0 μm piksel boyu Ön kamera 1: 10 MP f/2,2, 1,22 μm piksel boyu

10 MP f/2,2, 1,22 μm piksel boyu Ön Kamera 2: 10 MP f/2,2 1,0 μm piksel boyu + 8 MP RGB derinlik sensörü f/1,9, 1,12 μm piksel boyu

10 MP f/2,2 1,0 μm piksel boyu + 8 MP RGB derinlik sensörü f/1,9, 1,12 μm piksel boyu RAM: 12 GB

12 GB Dahili depolama: 512 GB

512 GB Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM

Bluetooth ® v 5.0, ANT+, USB type-C, NFC, Konum (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM Bluetooth v 5.0, ANT+, USB type-C, NFC, Konum (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) Batarya: 4.380 mAh

4.380 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie

Tabii ki bu senenin başında ciddi sorunlar yaşamış bir telefonu satın almak isteyen kişilerin olaya biraz daha çekingen ya da kuşkucu bakması kimseyi şaşırtmayacaktır. Samsung, bu sebepten dolayı Samsung uzmanlarının ve 7/24 destek ekibinin Galaxy Fold'la ilgili konularda herhangi bir ek ücret talep etmeden kullanıcılara yardımcı olacağını belirtti.

Telefonun çıkış tarihine gelecek olursak Samsung, yarın (6 Eylül 2019) tarihinde Galaxy Fold'u Güney Kore'de satışa sunacak. Çok kısa bir süre içerisinde de seçili ülkelerde telefonun satışı başlayacak. Telefonun ilk çıktığı günkü gibi 1.980 dolara (yaklaşık 11.215 TL) çıkması bekleniyor.