2019'a damgasını vuran katlanabilir telefonlar, kullanıcıları oldukça heyecanlandırmayı başardı fakat akıllarda genel bir soru oluştu; bu telefonların koruması nasıl sağlanacak?

The Verge’den alınan haberlere göre, dünyanın önde gelen telefon aksesuarı markası Spigen, Galaxy Fold’a uygun kılıflar üzerinde çalışmalara başladı. Sitenin haberine göre Spigen, daha resmi olarak duyurulmadan önce bu model için çoktan 20 tane prototip hazırlamıştı. Geçtiğimiz Unpacked etkinliğinde cihazın boyutlarının açıklanmasıyla birlikte, ilk kılıf modellerinin de ortaya çıktığı belirtildi.

Spigen, Galaxy Fold için şu anlık üç tane model çıkarmayı planlıyor: İnce Fit, Ultra Hibrit ve firmanın ünlü Sert Zırh modeli. Kılıflar, termoplastik poliüretan ve polikarbonat maddelerinden oluşturulacak. Peki Spigen, ekranın ortasındaki bükülen yere uygun bir kılıf yapmayı nasıl başaracak? Haberin devamında bahsedilene göre şirket, bu konu hakkında rekabet halinde olduğu firmalara bir avantaj sağlamaması adına fazla detay paylaşmak istemediğini belirtti. Kılıfların, Galaxy Fold'un çıkış tarihi olan 26 Nisan'dan önce piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Başka bir haberde ise, yine önde gelen telefon aksesuarı markalarından Zagg’in de katlanabilir cihazlar için kılıflar tasarladığı fakat Galaxy Fold’a önceden erişimleri olmadığı için sürecin yavaşladığı bildiriliyor.

Samsung’un cihaz için bir kılıf çıkarıp çıkarmayacağı konusunda bir bilgi yok. Aksesuar üreticilerinin hangi modellerle karşımıza geleceği ise merak konusu.