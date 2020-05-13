Samsung Galaxy Fold Lite 4G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un uygun fiyatlı bir katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı iddiası doğru çıktı. XDA-Developers'tan Max Weinbach, Galaxy Fold'un bütçeye uygun modeli Fold Lite 4G'nin teknik özelliklerini listeledi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde üstünde fazlasıyla durulan Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu satışa çıkmasının ardından, daha önce bu türde içerisinde bu kapsamda kullanıcı kitlesine sahip cihaz üretilmemiş olması sebebiyle, kısa sürede oluşabileceği ön görülemeyen sorunlar sebebiyle büyük hüsran yaşamıştı.

Katlanabilir akıllı telefonunun özellikle kullanılan ekran teknolojisinde bulunan sorunlara çözümler geliştiren Samsung, bunun ardından Galaxy Fold'u tekrar satışa sürmüştü. Şimdi ise Galaxy Fold'un bütçeye uygun bir modeline ait teknik özellikler ortaya çıktı.

Galaxy Fold Lite 4G'nin özellikleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberimizde sizlerle Samsung'un uygun fiyatlı bir Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonu üretebileceğini paylaşmıştık. XDA-Developers'tan Max Weinbach'ın yaptığı paylaşım ise bu cihazın detaylarını gün ışığına kavuşturuyor.

"Winner 2" kod adı verilen yeni Samsung katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold Lite 4G'nin gücünü Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga setinden alacağı ve 256 GB dâhili depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın RAM kapasitesi hakkında net bir bilgi bulunmasa da 8 GB veya 12 GB RAM'e sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Ultra ince cam teknolojisini bünyesinde barındırmayan Galaxy Fold Lite 4G'nin ekranı plastik kaplı olacak. Cihazın dış tarafında bulunan ekran ise Galaxy Z Flip'te de olduğu gibi küçük boyutlara sahip olacak. Yapısında alüminyum ve cam kullanan Galaxy Fold Lite 4G, Mirror Black ve Mirror Purple renk seçeneklerini kullanıcısına sunacak.

Samsung'un üzerinde çalıştığı bütçeye uygun yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold Lite 4G'nin 1.099 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor.